Le Simple Smartphone 8 de Sharp garde des touches physiques pour les appels, l’accueil et les e-mails. Un quatrième bouton lance l’application choisie.

Appeler, revenir à l’accueil ou ouvrir ses e-mails sans chercher une icône : le Simple Smartphone 8 conserve trois touches physiques sous l’écran. Sharp ajoute à cette formule un bouton latéral personnalisable. Annoncé le 26 novembre, ce téléphone destiné aux seniors sera commercialisé le 4 décembre au Japon par SoftBank. Aucune commercialisation française n’accompagne cette annonce.

Le choix paraît inhabituel au milieu des smartphones entièrement tactiles. Il répond pourtant à une difficulté concrète : retrouver une commande familière lorsque l’application affichée change. Une touche reste au même endroit, indépendamment de la page ouverte.

Trois repères fixes, plus un raccourci à choisir

Dans son annonce officielle du Simple Smartphone 8, Sharp détaille les boutons Téléphone, Accueil et Mail placés en façade. Les touches concernées signalent aussi les appels et messages reçus par un clignotement. Le bouton latéral permet, lui, d’associer une application pour la lancer directement ; la commande vocale est affectée par défaut.

La différence entre ces commandes mérite d’être comprise. Les trois touches de façade donnent des repères permanents, tandis que le raccourci latéral dépend du réglage choisi. Pour une personne habituée à demander de l’aide afin de retrouver une application, un accès dédié à l’appareil photo peut éviter de traverser plusieurs écrans.

La présentation du produit par Sharp ajoute quatre contacts favoris accessibles depuis l’écran. La messagerie et la commande vocale ont néanmoins besoin d’une connexion internet. Les boutons facilitent l’accès aux fonctions ; ils ne rendent pas ces services indépendants du réseau.

Photographier un document sans conserver toutes ses ombres

Un mode de prise de vue des documents corrige les ombres et la déformation en trapèze, selon le constructeur. Il vise notamment les papiers, reçus et menus photographiés de biais. L’intérêt est de garder une image plus lisible, sans devoir maîtriser un outil de retouche.

Cette correction n’est pas une reconnaissance infaillible du texte. Pour un montant, une date ou une consigne importante, il faut vérifier le document original plutôt que considérer une photo traitée comme une preuve de son contenu exact.

Des appels filtrés, avec des réglages à préparer

Pour un numéro inconnu ou masqué, le téléphone peut diffuser un message, enregistrer la réponse et l’afficher sous forme de texte avant la prise de l’appel. Sharp prévoit également une analyse des conversations destinée à signaler un échange potentiellement frauduleux par l’écran, le son et les vibrations. Certaines fonctions nécessitent une configuration préalable.

Le fabricant présente cette aide comme une alerte, pas comme une garantie contre les escroqueries. L’absence d’avertissement ne prouve donc pas que l’interlocuteur est fiable. Pour l’entourage qui configure l’appareil, comprendre les alertes et expliquer leur rôle reste aussi important que choisir les raccourcis.

Un équipement modeste, un lancement japonais

La fiche technique officielle indique un écran LCD HD+ de 6,1 pouces, un Dimensity 6300, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une carte microSD peut étendre le stockage. La batterie atteint 4 500 mAh ; le boîtier mesure 165 × 73 × 9,2 mm pour 183 g. L’appareil dispose aussi d’une prise casque et d’une eSIM.

Il est livré sous Android 16. La fiche prévoit trois ans de mises à jour de sécurité à partir de sa sortie, mais ne promet pas de montée de version d’Android. Ce suivi doit être distingué de la simplicité de l’interface : de grands boutons ne disent pas combien de temps le logiciel sera entretenu.

Pour un lecteur français, l’intérêt de cette annonce est d’abord cette autre façon de concevoir les commandes. Les fonctions d’assistance et d’appel ont été présentées pour le marché japonais ; leur disponibilité en français et leur adaptation aux réseaux locaux ne sont pas établies. Le Simple Smartphone 8 illustre une priorité claire : rendre les gestes courants plus faciles à retrouver, plutôt qu’accumuler les commandes invisibles.

Photo : Sharp.