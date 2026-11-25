Une longue assistance logicielle ne remplace pas une batterie. Cycles, devis français et disponibilité des pièces : ce qu’il faut regarder avant de conserver un téléphone longtemps.

Sept ans de mises à jour : le coût à vérifier avant de garder son Samsung ou Pixel

Garder son smartphone sept ans peut éviter plusieurs achats. Mais la durée des mises à jour ne dit pas combien coûtera son entretien. Avant de choisir un Samsung ou un Pixel pour sa longévité, regardez aussi le prix d’un remplacement de batterie et la disponibilité des pièces. Ce sont deux dépenses concrètes que le calendrier d’Android ne prend pas en charge.

Les années se comptent depuis le lancement

Google précise dans son calendrier officiel des Pixel que les Pixel 8 et modèles ultérieurs bénéficient de sept ans de mises à jour du système et de sécurité à partir de leur première disponibilité sur le Google Store américain. Acheter un modèle plus ancien à prix réduit ne fait donc pas repartir ce délai à zéro.

Pour un Galaxy, vérifiez la promesse associée au modèle exact, plutôt que d’appliquer les engagements des appareils haut de gamme à toute la marque. Il faut également distinguer maintien de la sécurité et arrivée de chaque nouvelle fonction : une durée d’assistance n’est pas un engagement à rendre tous les appareils identiques.

80 % de capacité ne signifie pas une batterie en panne

Les exigences européennes applicables aux appareils concernés imposent une batterie conservant au moins 80 % de sa capacité initiale après 800 cycles de charge et décharge. Ce minimum figure dans la présentation officielle des règles d’écoconception. L’étiquette énergétique permet de consulter l’endurance annoncée pour un modèle précis.

Ce seuil mesure une perte de capacité, pas une date d’arrêt du téléphone. Une batterie à 80 % peut encore fonctionner, avec une autonomie réduite. On ne peut pas transformer automatiquement un nombre de cycles en année de remplacement : la consommation et les habitudes de recharge varient d’une personne à l’autre.

Samsung rappelle d’ailleurs que des extinctions imprévues ou une décharge rapide peuvent avoir plusieurs causes, dont les applications en arrière-plan. Sa fiche française sur le contrôle de la batterie recommande un diagnostic pour identifier le problème.

Demander un devis français avant de compter l’économie

Il n’existe pas de tarif unique valable pour tous les Galaxy et Pixel. Chez Google, l’estimateur français de réparation demande de sélectionner le modèle ; le coût final est confirmé après inspection. Les réparateurs agréés peuvent appliquer leurs propres frais et des frais d’envoi peuvent s’ajouter.

Les Samsung Experience Stores français annoncent un devis avant une intervention hors garantie, variable selon l’appareil et la panne. Demandez si le montant inclut la pièce, la main-d’œuvre et les éventuels frais associés. Un prix relevé dans une boutique allemande ne constitue pas une estimation pour votre téléphone en France.

Les pièces doivent aussi rester accessibles

Les règles européennes prévoient la disponibilité de pièces essentielles pendant sept ans après la fin de commercialisation des modèles concernés. Le règlement 2023/1670 encadre aussi l’accès gratuit aux mises à jour fournies pendant au moins cinq ans après la fin de mise sur le marché. Cette disposition ne doit pas être traduite en promesse de cinq grandes versions d’Android.

Pour comparer deux offres, relevez donc la fin d’assistance, les informations de batterie sur l’étiquette et un devis de réparation pour le modèle exact. Vous pourrez alors comparer le coût d’achat à l’entretien prévisible, en laissant le diagnostic déterminer si un remplacement de batterie devient nécessaire.