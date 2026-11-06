Seiko et Kojima Productions : cette montre Ludens blanche est limitée à 300 exemplaires

La montre Seiko Ludens blanche est liée à un billet de l’exposition Kojima à Tokyo. L’offre de 300 exemplaires comporte des conditions japonaises précises.

La collaboration entre Seiko et Kojima Productions comprend une montre Ludens blanche annoncée à 300 exemplaires. Mais l’offre ne se présente pas comme une simple vente internationale de montre : elle est associée à un billet pour l’exposition « Beyond the Strand », organisée à Tokyo.

La page officielle de l’événement affiche le lot à 57 600 yens, taxes comprises au Japon. Ce montant inclut le billet et la montre ; il ne correspond ni à un prix français, ni à une promesse de livraison en France.

Une édition liée à une visite de l’exposition

Le billet associé à cette version blanche est valable pour une entrée entre le 4 novembre et le 20 décembre 2026. L’exposition, installée à l’Azabudai Hills Gallery, a commencé le 31 octobre. Il ne faut donc pas confondre l’ouverture générale de l’événement et les dates utilisables avec ce lot précis.

L’offre est annoncée comme exclusive à Lawson Ticket, avec un paiement dans les magasins Lawson. Ces modalités comptent autant que la quantité limitée pour un collectionneur situé hors du Japon : une page visible depuis la France n’équivaut pas à une commande internationale possible.

Pourquoi la limite de 300 doit rester précise

Les 300 exemplaires concernent ici la version blanche liée au billet Lawson. Le document ne permet pas de transformer ce nombre en total de toutes les montres nées d’une collaboration entre Seiko et le studio. Il s’agit aussi d’un volume annoncé, pas d’un compteur du stock restant au moment où vous lisez ces lignes.

Le studio présente l’exposition comme un parcours consacré à ses créations, avec des documents de production, des œuvres et des installations immersives. La montre s’inscrit dans cet ensemble d’objets de collection. L’annonce était déjà accessible avant ce 4 novembre ; le fait qu’elle ressorte aujourd’hui ne constitue pas un nouveau lancement.

Pour un acheteur français intéressé, les informations décisives restent les conditions de commande au Japon, de retrait de l’objet et l’état des réservations. Elles sont à consulter sur le parcours officiel de Lawson indiqué par l’organisateur, avant d’envisager un intermédiaire ou un voyage autour de cette édition.