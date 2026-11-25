Game Booster peut mettre la charge en pause pendant une partie. Modèle compatible, chargeur PD avec PPS de 25 W minimum et batterie à 20 % : les conditions comptent.

Sur certains Galaxy, le chargeur peut alimenter le système pendant une partie en mettant la recharge de la batterie en pause. L’option se trouve dans Game Booster et peut limiter la chaleur liée à la charge. Elle demande toutefois un modèle compatible, un adaptateur USB Power Delivery avec PPS d’au moins 25 W et une batterie chargée à 20 % minimum. Brancher n’importe quel chargeur puissant ne suffit donc pas.

Ce réglage existe depuis plusieurs années. Son intérêt est pratique : distinguer l’énergie nécessaire pour faire fonctionner le téléphone de celle utilisée pour remplir sa batterie. Il ne faut pas le confondre avec une limite de charge quotidienne à 80 ou 85 %, ni avec un mode censé multiplier automatiquement les images par seconde.

Ce que change la pause de charge pendant une partie

En usage classique sur secteur, le téléphone doit gérer les besoins du jeu et la recharge de la batterie. Avec cette option, Samsung décrit une alimentation directe du système qui réduit la sollicitation de la batterie pour la charge. L’objectif est de diminuer une source de chaleur supplémentaire pendant une activité déjà exigeante.

Le processeur, la partie graphique, l’écran et les connexions continuent néanmoins de consommer. Une session longue dans un jeu gourmand peut toujours faire chauffer l’appareil. Il serait donc trompeur de promettre un Galaxy froid ou une suppression de toute usure : ce mode agit sur la recharge, pas sur l’ensemble des causes d’échauffement.

L’usage le plus logique est une partie prolongée près d’une prise. À l’inverse, si vous branchez le téléphone quelques minutes avant de sortir avec une batterie presque vide, suspendre la charge ne répond pas au même besoin. Il faut d’abord choisir entre reconstituer une réserve d’autonomie et jouer sur secteur en limitant la recharge simultanée.

Le bon chargeur doit réunir trois caractéristiques

Les conditions détaillées par Samsung France précisent une puissance d’au moins 25 W, la norme USB Power Delivery et la fonction PPS, pour Programmable Power Supply. Ces conditions s’ajoutent au jeu en cours et au seuil de batterie.

Un nombre de watts imprimé sur la boîte renseigne sur une capacité maximale, pas sur tous les protocoles acceptés. Un bloc de 65 W dépourvu du mode demandé n’est pas rendu compatible par son seul chiffre. Avant un achat, vérifiez donc la mention PPS dans sa documentation ; si vous possédez déjà un adaptateur compatible, commencez par celui-ci.

Le câble et la connexion doivent aussi fonctionner correctement. Un branchement instable rend le diagnostic inutile : on ne peut pas attendre une alimentation directe fiable si le téléphone alterne déjà entre connexion et déconnexion du chargeur.

Activer la fonction dans Game Booster

Branchez le chargeur PD/PPS adapté et vérifiez que la batterie atteint au moins 20 %. Ouvrez Gaming Hub, puis le menu Plus. Entrez dans Game Booster. Activez Mise en pause charge USB PD (Power Delivery) pendant le jeu. Lancez le jeu pour que les conditions d’utilisation soient réunies.

Le menu Plus peut changer de place suivant la version de Gaming Hub. L’assistance indique également qu’à partir de One UI 6, la prise en charge peut être vérifiée dans les réglages sans avoir préalablement connecté un chargeur compatible. Sur des versions plus anciennes, ce premier branchement peut être nécessaire pour faire apparaître ou rendre modifiable l’option.

La présence du menu sur votre modèle est un repère plus utile qu’une liste de téléphones figée. Une ancienne fiche Samsung citait notamment les séries S22 et S23, les Tab S8, les Z Flip4/5 et Fold4/5 ainsi que certains Galaxy A et M. Cette liste ancienne ne couvre pas les sorties plus récentes : sur votre téléphone, vérifiez directement la disponibilité du réglage dans Game Booster.

Pourquoi l’option peut être grisée ou sembler inactive

Commencez par vérifier séparément le chargeur, le seuil de 20 % et le lancement effectif du jeu. Un interrupteur activé n’est pas la preuve que le mode agit lorsque ces conditions ne sont plus remplies. Le réglage vise les sessions reconnues par Game Booster, pas toute utilisation de l’appareil sur secteur.

Lorsque l’écran s’éteint ou que vous quittez le jeu pour une autre activité, la recharge habituelle peut reprendre. Le passage à une messagerie ou à un autre écran explique donc un changement de comportement sans nécessairement signaler une panne. Vous pouvez aussi désactiver l’option dans Game Booster pour retrouver la charge normale.

Si le téléphone devient inconfortablement chaud malgré ce mode, interrompez la partie et débranchez-le pour le laisser refroidir. Les conseils thermiques de Samsung rappellent que le soleil, les espaces confinés et les tâches intensives peuvent accentuer la chauffe. La pause USB PD reste un outil de gestion de charge ; elle ne remplace pas l’arrêt d’une utilisation lorsque l’appareil chauffe excessivement.