Des captures et du code One UI 9.5 détaillent App streaming : les applications restent sur le Galaxy, mais deviennent accessibles au clavier et à la souris.

Ouvrir une application de son Galaxy sur un ordinateur Samsung, sans la réinstaller : c’est la continuité que laisse entrevoir App streaming pour les futurs portables Android du projet Origin. Des captures publiées par SammyGuru montrent un Galaxy S26+ associé à un appareil nommé Origin 16. Les conditions de connexion et plusieurs restrictions apparaissent déjà, alors que Samsung n’a pas annoncé ces ordinateurs. Cette découverte complète les indices matériels sur les deux portables Origin : elle porte cette fois sur l’accès aux applications du Galaxy.

Le Galaxy héberge les applis, le portable donne accès à leur interface

Dans les captures découvertes par Josh Skinner et analysées par Chris Franklin le 19 novembre, un tiroir présente les applications du téléphone sur le bureau du portable. On y distingue notamment Chrome, Gemini et Spotify. L’application App streaming, en version 1.1.02.0, attribue au Galaxy le rôle d’hôte et à l’autre appareil celui de client.

Le clavier, la souris et le tactile peuvent servir à interagir. La recherche du portable peut également retrouver les applications du téléphone. L’intérêt est concret : lorsque l’on travaille déjà sur un grand écran, on pourrait ouvrir une application mobile sans interrompre son geste pour reprendre le Galaxy en main. Il s’agit d’un accès à l’application hébergée par le téléphone, pas de la promesse que toutes les applications Android disposeront soudain d’une version PC autonome.

Compte Samsung, connexion et verrouillage : les conditions repérées

Les captures demandent que le Wi-Fi et le Bluetooth soient activés sur les deux appareils, avec le même compte Samsung. Le portable doit avoir un code PIN ou un mot de passe et ne doit pas être modifié avec un accès root. Les applications verrouillées sur le téléphone ne peuvent pas être ouvertes depuis le portable.

Autres limites décrites dans le logiciel : ouvrir une application sur le Galaxy peut la fermer sur l’ordinateur ; la diffusion peut s’interrompre si le téléphone surchauffe ou si une règle professionnelle la bloque. Il ne faut donc pas confondre continuité et deux sessions totalement indépendantes.

Smart View ne fonctionnerait pas en même temps

L’analyse indépendante de One UI 9.5 bêta 1 par Android Authority, publiée le 20 novembre, retrouve l’appellation App streaming et un message empêchant son utilisation simultanée avec Smart View. Cela signale une incompatibilité entre ces deux fonctions dans le code examiné, sans établir les conditions exactes de la version commerciale.

Cette même enquête repère des outils complémentaires : insérer dans un document une photo, du texte ou des lignes et colonnes d’un tableau capturés avec le Galaxy ; passer des appels et envoyer des messages avec son numéro après association par QR code. Le logiciel prévoit le Wi-Fi et avertit que les appels d’urgence ne passent pas par cette fonction du portable. Changer les applications d’appel ou de messagerie par défaut du téléphone peut également perturber cette continuité.

La question qui reste ouverte est celle de la version livrée : Samsung pourrait proposer son propre système aux côtés des fonctions interappareils de Google. Aucune liste finale de Galaxy compatibles, aucun tarif et aucune date française ne sont établis. Les captures montrent déjà une ambition plus précise que le simple partage de fichiers : rendre les applications du téléphone accessibles depuis l’espace de travail du portable.