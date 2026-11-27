Une version coréenne prépare dix actions pour les assistants. L’application européenne ne dispose pas encore de ces ajouts.

Samsung Messages prépare la recherche et le transfert de SMS par un assistant IA

Retrouver un code promotionnel reçu la semaine dernière, puis transférer le bon SMS à un proche sans parcourir toutes ses conversations : Samsung Messages prépare ce type d’action pour les assistants IA. La version 16.3.27.7 distribuée en Corée du Sud contient le code de plusieurs opérations, dont le fonctionnement n’a pas encore été démontré.

Dans son analyse de l’application publiée le 27 novembre, Sam Updater identifie dix actions : préparer un brouillon, envoyer, répondre, transférer, rechercher et supprimer des messages, ouvrir une conversation ou retrouver les contacts nécessaires. Une recherche spécialisée vise aussi les SMS contenant des bons de réduction.

Un assistant doit pouvoir demander la bonne action à la bonne application

Ces ajouts reposent sur les AppFunctions d’Android. La documentation destinée aux développeurs décrit un mécanisme permettant à une application d’exposer certaines fonctions aux assistants autorisés. L’enjeu dépasse donc la rédaction automatique d’un texte : il s’agit de faire exécuter une opération par la messagerie.

Préparer un brouillon et envoyer directement un message restent deux actions distinctes. Pour un utilisateur, le point décisif sera le contrôle du destinataire et du contenu avant toute transmission. La seule présence d’une fonction dans le code ne montre pas encore comment l’interface demandera cette validation.

La version européenne reste différente

Android Authority relève également ces préparatifs, mais précise qu’ils n’ont pas été démontrés en fonctionnement. Les versions européennes, y compris sur les appareils de bêta One UI 9.5 examinés, restent sur une branche plus ancienne de Samsung Messages.

Ces préparatifs concernent Samsung Messages. Ils n’annoncent pas de nouvelles commandes dans Google Messages, qui est une autre application.

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