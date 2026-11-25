Certains Galaxy peuvent maintenir l’écran allumé tant que vous le consultez. Voici où trouver l’option, ses limites et les réglages à ne pas confondre.

Samsung Galaxy : ce réglage évite que l’écran s’éteigne au milieu de votre lecture

Un écran peut s’éteindre alors que vous êtes encore en train de lire : le téléphone ne détecte simplement plus de contact. Sur les Galaxy compatibles, Laisser écr. allumé lors consult. maintient l’affichage tant que l’appareil détecte que vous le regardez. Cette fonction utilise la caméra frontale. Elle permet de garder un délai de veille raisonnable sans devoir retoucher l’écran à chaque paragraphe, à condition que votre visage reste visible.

La distinction est utile pour consulter une recette, un long message ou une page d’informations. Ne pas toucher le téléphone ne signifie pas forcément ne plus s’en servir. Allonger systématiquement la veille à dix minutes fonctionne autrement : ce délai s’applique aussi lorsque vous avez réellement cessé la lecture.

Deux réglages différents pour deux situations

La mise en veille mesure le temps d’inactivité avant l’extinction de l’affichage. Le maintien pendant la consultation cherche, lui, à reconnaître que vous êtes encore devant l’écran. Le premier repose sur un délai ; le second ajoute un indice lié à votre présence face au téléphone.

Cette différence aide à choisir. Si vous quittez régulièrement la pièce en laissant le mobile posé, un délai très long peut maintenir inutilement l’affichage. Si vous lisez lentement sans faire défiler le texte, une détection de consultation peut être mieux adaptée. Il ne s’agit pas d’une désactivation générale de la veille ni d’une option destinée à garder n’importe quel écran allumé en permanence.

Samsung indique des durées de veille pouvant aller jusqu’à dix minutes selon les appareils et leurs menus. Il n’est pas nécessaire de choisir la durée maximale pour essayer la détection : commencez par conserver votre réglage habituel, puis observez si la lecture reste confortable avec la fonction activée.

Où trouver l’option sur votre Galaxy

Le mode d’emploi français du Galaxy Z Flip5, à la page 143, confirme le chemin suivant :

Ouvrez Paramètres. Sélectionnez Fonctions avancées. Entrez dans Mouvements et gestes. Activez Laisser écr. allumé lors consult.

Ce chemin documente précisément cette interface ; il ne garantit pas que toutes les générations de One UI rangent l’option au même endroit. Dans son assistance francophone consacrée à la veille, Samsung montre aussi un accès par les réglages d’affichage et de mise en veille sur des appareils canadiens.

Si votre organisation des menus diffère, utilisez la recherche des Paramètres avec les mots « allumé » ou « consultation ». Vérifiez le nom et la description du résultat avant d’agir. Si la recherche ne renvoie rien, consultez le mode d’emploi correspondant exactement à votre modèle : la fonction peut dépendre de sa version logicielle.

La caméra doit pouvoir voir votre visage

Samsung précise que cette détection peut être moins efficace dans une pièce sombre ou lorsque le visage n’est pas clairement visible. C’est une limite concrète pour une lecture au lit, un téléphone posé très à plat ou un appareil tenu sur le côté : le réglage ne peut pas deviner votre attention lorsqu’il ne vous reconnaît pas correctement.

Pour faire un essai simple, placez-vous dans un éclairage correct, avec le téléphone en face de vous et l’objectif avant dégagé. Ouvrez une page de texte puis lisez sans toucher l’écran au-delà du délai de veille choisi. Si l’affichage reste actif, comparez ensuite avec votre posture habituelle. Ce petit contrôle permet de distinguer une difficulté de détection d’une option qui n’aurait pas été activée.

L’affichage restant allumé pendant la lecture, il continue de consommer de l’énergie. Choisissez donc ce réglage pour le confort de consultation, tout en conservant un délai de veille adapté aux moments où vous cessez réellement de regarder le téléphone.

Un écran qui s’assombrit n’est pas toujours un écran en veille

Avant de chercher une panne, regardez ce qui se passe réellement. Si le contenu reste affiché mais devient moins lumineux, vous ne constatez pas la même chose qu’un écran complètement éteint. Samsung distingue ces situations dans son guide sur l’assombrissement de l’écran : luminosité adaptative, économie d’énergie et veille peuvent produire des effets différents.

Un autre cas se présente pendant un appel : le capteur de proximité sert à éteindre l’affichage près du visage pour éviter les appuis involontaires. Le réglage de consultation n’est donc pas un remède universel à tous les écrans noirs. Une coque ou une protection qui gêne un capteur mérite également d’être vérifiée si l’extinction se produit de façon inhabituelle.

Enfin, une vidéo et une page de lecture ne gèrent pas forcément l’affichage de la même manière. Des lecteurs vidéo maintiennent l’écran actif pendant la lecture, tandis qu’une vidéo dans une petite fenêtre de navigateur peut rester soumise à la veille. Si le problème ne concerne qu’un site ou qu’une application, commencez par identifier cette différence plutôt que modifier tous les réglages du téléphone.

Pour revenir au comportement précédent, désactivez le même interrupteur. La détection du regard n’est ni un nouveau mode de déverrouillage ni une autorisation de laisser vos informations visibles : lorsque vous avez terminé, verrouillez le téléphone avec sa touche latérale.