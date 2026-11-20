Samsung change le patron des Galaxy : il dirigeait déjà les lancements des S26 et Z Fold8

Won-Joon Choi prend la tête de l’activité mobile de Samsung. L’annonce officielle du 20 novembre place à la direction des Galaxy un responsable qui connaissait déjà les derniers lancements de la marque : il avait piloté ceux des Galaxy S26 et Galaxy Z Fold8. Ce changement ne s’accompagne, à ce stade, d’aucune annonce de nouveau téléphone ou de modification du suivi logiciel.

Un nouveau patron, déjà présent dans les opérations et le développement

Choi occupait le poste de directeur des opérations de Mobile eXperience, généralement abrégé en MX, depuis mars 2025. Samsung lui confie désormais la direction de cette activité. Le communiqué qui annonçait sa nomination aux opérations en 2025 précisait qu’il cumulait alors cette fonction avec des responsabilités de recherche et développement et d’opérations mondiales.

Il ne s’agit donc pas d’un dirigeant extérieur découvrant aujourd’hui les Galaxy. Son parcours récent relie la préparation des produits à leur arrivée sur le marché. C’est ce qui rend la nomination intéressante pour les utilisateurs qui suivent l’évolution des smartphones Samsung : le responsable qui prend la tête de l’activité a déjà participé à la génération commercialisée.

TM Roh reste chez Samsung : ce qui change vraiment

Il faut distinguer la direction du mobile de celle de l’ensemble des appareils. Comme le précise l’annonce des nouvelles responsabilités chez Samsung, TM Roh conserve la direction de Device eXperience, ou DX, ainsi que son rôle de codirecteur général. Young Hyun Jun continue de diriger Device Solutions, la branche des composants, et demeure lui aussi codirecteur général.

Responsable Responsabilité annoncée Ce qu’il faut comprendre Won-Joon Choi Direction de Mobile eXperience Il prend la tête de l’activité mobile TM Roh Direction de Device eXperience et codirection générale Il conserve des responsabilités au-dessus du seul périmètre mobile Young Hyun Jun Direction de Device Solutions et codirection générale La direction de la branche composants demeure en place

Présenter cette nomination comme un départ de TM Roh de Samsung serait donc inexact. Le groupe distingue désormais plus clairement la conduite de l’activité mobile et les fonctions de direction plus larges.

Faut-il y voir un changement immédiat pour les futurs Galaxy ?

Une nomination peut influencer les arbitrages d’une entreprise, mais elle ne prouve pas, à elle seule, une modification technique. Le communiqué n’annonce ni batterie différente, ni nouvelle politique de prix, ni changement de calendrier pour les futurs Galaxy. Il ne permet pas davantage d’attribuer à ce nouveau responsable une caractéristique qui circule dans une fuite.

Pour un propriétaire de Galaxy en France, les éléments concrets restent les engagements attachés à son modèle : durée du suivi, calendrier de mise à jour réellement annoncé et disponibilité des fonctions sur sa version. Aucun changement de ces engagements n’est précisé dans cette annonce. Il n’y a donc pas de nouvelle manipulation à effectuer sur son téléphone à la suite de la nomination.

Pour quelqu’un qui envisage un achat, la bonne question sera celle des décisions publiées ensuite : quelles caractéristiques arriveront effectivement, sur quels modèles et à quel prix français ? La nomination constitue un changement de responsabilité vérifié. Les conséquences sur les produits devront, elles, être jugées sur les annonces et les appareils, plutôt que supposées à partir du seul organigramme.