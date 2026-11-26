Le correcteur de Samsung Browser pour Windows se règle dans la rubrique des langues. Dans la version repérée, seuls deux choix d’anglais sont proposés.

Samsung Browser pour Windows dispose désormais d’une option de vérification orthographique, mais son intérêt dépend de la langue dans laquelle vous écrivez. Dans la version examinée par SamMobile, le choix se limite à l’anglais et à l’anglais britannique. Les lecteurs qui rédigent surtout en français ne doivent donc pas s’attendre à un correcteur français prêt à fonctionner.

Le numéro à repérer est 31.0.2.37. Samsung confirme l’ajout du correcteur dans ses notes officielles pour Windows, qui datent cette version du 19 novembre 2026. SamMobile la met en lumière le 26 novembre ; cette date de relais ne correspond pas au début indiqué dans le journal de Samsung.

Un réglage à chercher dans les langues du navigateur

La fonction concerne le texte saisi sur les pages web : un formulaire, un message ou un outil de rédaction ouvert dans un onglet. Pour retrouver l’option, ouvrez le menu principal de Samsung Browser, entrez dans ses paramètres, puis choisissez la rubrique des langues. Vous y trouverez l’interrupteur de vérification de l’orthographe pendant la saisie.

Ces indications décrivent les actions en français à partir de l’interface anglaise montrée par SamMobile dans son relevé du réglage. Elles ne prétendent pas reproduire des intitulés français vérifiés. Une fois l’option activée, regardez surtout quelles langues de correction sont réellement proposées dans votre installation, plutôt que de vous fier seulement à la langue d’affichage du navigateur.

Écrire en français et corriger en français sont deux choses différentes

Pouvoir afficher un site français ou y saisir un texte ne signifie pas que le dictionnaire du correcteur prend en charge cette langue. Le choix linguistique détermine les mots que l’outil peut reconnaître. Par exemple, rédiger une réponse en français avec un dictionnaire anglais risque de faire apparaître des signalements qui ne correspondent pas à de véritables fautes françaises.

Le journal officiel confirme l’existence de l’option, sans annoncer de calendrier pour une extension au français. Les deux choix d’anglais rapportés par SamMobile sont donc la limite à retenir pour cette version, et non la preuve qu’aucune autre langue ne sera jamais ajoutée. Si votre besoin principal est de corriger des courriels en français, vérifiez ce point avant de changer vos habitudes de rédaction.

Contrôler la version installée sur le PC

Dans le menu principal du navigateur, ouvrez les paramètres, puis la page d’informations sur Samsung Internet ou Samsung Browser. C’est là que le logiciel recherche une mise à jour et affiche sa version. Si une nouvelle version vous est proposée, laissez l’installation se terminer, puis revenez dans la rubrique des langues.

Les numéros et fonctions de cette actualité concernent l’application Windows. Ils ne permettent pas de déduire que le même réglage apparaît dans le navigateur d’un téléphone Galaxy. La version 31.0.2.37 comporte aussi des corrections de bugs et des améliorations de stabilité ; Samsung ne détaille pas les incidents concernés dans ce journal.

Pour une première installation, la FAQ de Samsung Browser renvoie au téléchargement depuis le site officiel et indique Windows 10 version 1809 ou ultérieure comme base compatible. Avant de chercher une autre source d’installation, contrôlez donc la version du PC et celle du navigateur : cela évite de confondre une option absente d’une ancienne version avec une langue de correction qui n’est pas encore proposée.