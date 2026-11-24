Des suggestions cachées dans One UI 9.5 réagiraient au texte sélectionné. Une valeur comme « 6GB » pourrait ouvrir des conversions sans quitter la page.

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Sélectionner une quantité sur une page pourrait bientôt suffire pour la convertir dans Samsung Browser. SamMobile a découvert des suggestions contextuelles en développement dans le navigateur lié à One UI 9.5. Le dispositif reste caché dans la bêta : il ne s’agit pas d’un nouveau réglage que tous les utilisateurs peuvent déjà activer.

Une valeur sélectionnée devient le point de départ

Dans l’exemple montré par le média le 24 novembre, sélectionner « 6GB » fait apparaître une proposition de conversion. Un panneau permet ensuite de retrouver cette quantité dans plusieurs unités de données, notamment en bits, en octets, en kilo-octets, en mégaoctets et en téraoctets. L’idée est d’éviter de copier la valeur dans une autre application pour faire la conversion.

Le même mécanisme s’adapterait au contenu sélectionné : un nom de produit pourrait déclencher une proposition pour poser une question à son sujet. Ces actions prolongent la fonction de questions du navigateur, plutôt que de demander à l’utilisateur de rédiger systématiquement une nouvelle requête.

Le nombre et son unité doivent être lus ensemble

Pour comparer une taille de fichier avec une capacité disponible, une conversion intégrée peut faire gagner quelques manipulations. Elle doit toutefois conserver le sens de l’unité. Un octet contient huit bits : confondre les deux modifie la quantité d’un facteur huit. La capacité d’un stockage et le débit d’une connexion répondent également à deux questions différentes ; un débit ajoute une durée à l’unité.

De même, passer d’un nombre à une autre échelle ne dit pas combien de photos entreront réellement dans un téléphone. Leur taille varie selon le format et le contenu. L’intérêt de l’outil serait de traduire une quantité, pas de prédire un usage à partir de cette seule valeur.

La découverte ne fixe pas encore le calendrier

SamMobile indique que la fonction pourrait être activée dans une prochaine bêta ou lors de la version stable. Samsung n’a pas annoncé de date française ni de liste définitive de modèles pour ces suggestions. Les captures démontrent le scénario testé ; elles ne prouvent pas que le bouton apparaisse dans la version du navigateur actuellement installée sur un Galaxy.

Il faudra aussi attendre la version distribuée pour connaître ses unités prises en charge, son comportement en français et ses éventuelles conditions d’accès. À ce stade, le fait nouveau est le raccourci envisagé : sélectionner un élément de la page, puis agir directement dessus.