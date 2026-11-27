Le code de One UI 9.5 décrit un flou automatique pour un visage ou un animal. Le mode ne fonctionne pas encore sur le Galaxy S26 Ultra étudié.

Photographier une personne ou un animal en mode Photo et obtenir automatiquement un arrière-plan flouté : Samsung prépare cette possibilité sous le nom Auto portrait. Android Authority l’a découverte le 27 novembre dans le code de One UI 9.5 bêta 1.

Le flou pourrait se déclencher au moment de la prise

Les éléments examinés décrivent la détection d’un visage ou d’un animal en mode Photo. Un réglage manuel et un curseur d’intensité du flou sont également prévus. L’intérêt serait de conserver le mode de prise de vue courant lorsqu’un sujet se prête au portrait.

L’enquête suggère un mode de capture dédié activé au déclenchement. Cela diffère du mécanisme des iPhone compatibles qui conservent des données de profondeur pour transformer ensuite une image en portrait.

Ce n’est pas encore une option à activer sur votre Galaxy

La fonction ne marche pas sur le S26 Ultra étudié. Le code laisse penser qu’elle exige un matériel différent, ce qui rend la future série S27 plausible, sans confirmation de Samsung. Il manque encore une démonstration pour juger le résultat sur les cheveux, les lunettes ou les mouvements.

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