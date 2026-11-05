Ce robot maçon testé en France prépare ses premiers chantiers pilotes pour 2027

Bouygues expérimente WLTR en Essonne. La machine automatise la pose des briques, mais son fonctionnement exige toujours un opérateur et un second intervenant.

Un robot qui pose des briques prépare son arrivée sur des chantiers pilotes français au premier trimestre 2027. Bouygues Bâtiment Industrie expérimente WLTR à Scale One, sa plateforme d’essais située à Chilly-Mazarin, dans l’Essonne.

L’essai s’est déroulé fin octobre. Il ne s’agit donc pas d’une machine dévoilée ce matin : l’intérêt est de comprendre ce qui doit encore être validé avant de quitter le terrain de démonstration. Dans sa publication officielle, Philippe Robinaud cite la sécurité, la qualité d’exécution et l’organisation du travail.

Une machine de 2,5 tonnes, avec deux personnes autour

La fiche technique du fabricant annonce une masse de 2 500 kg, une hauteur de construction allant jusqu’à 3,50 mètres et une cadence moyenne de 7,5 m² par heure, avec un maximum de 10 m². Elle prévoit un opérateur et un travailleur de soutien.

Ces chiffres décrivent un équipement et ses conditions d’emploi, pas la vitesse garantie de tout un chantier. Alimenter la machine, préparer son déplacement et organiser les matériaux font partie de l’activité qui entoure la pose. La cadence d’un bras ne peut donc pas être assimilée au délai de construction d’une maison complète.

Les chantiers réels donnent une mesure plus utile

Les références publiées par WLTR font apparaître des cadences variables selon les projets, notamment 5,9 et 6,4 m² par heure et par robot. Elles montrent pourquoi une valeur maximale n’est pas une prévision universelle.

L’objectif français est maintenant d’évaluer l’intégration sur le terrain, avec ses contraintes propres. Le calendrier annoncé concerne les premiers pilotes : il ne signifie ni déploiement généralisé en 2027, ni remplacement automatique d’une équipe entière de maçons.

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