Une carte absente de Xiaomi Home peut signaler un chargement lent plutôt qu’un plan effacé. Les vérifications pour isoler le problème sans recréer immédiatement la carte.

La fiche de votre robot s’ouvre dans Xiaomi Home, mais le plan reste invisible. Un échec d’affichage ne prouve pas que la carte a été effacée. Xiaomi distingue une attente normale, une récupération lente et un chargement qui échoue complètement. Ces situations ne justifient pas toutes de relancer la cartographie du logement.

Ce que l’application doit récupérer avant d’afficher le plan

Le téléphone ne se contente pas d’ouvrir une image déjà présente à l’écran. La fiche générale de Xiaomi sur le chargement des cartes décrit un échange entre l’application, le serveur, le routeur et le robot. Une difficulté sur ce parcours peut donc empêcher le plan d’apparaître.

Pour le Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi précise que les données de carte sont stockées dans l’appareil. Cette indication concerne ce modèle : elle aide à comprendre pourquoi l’absence d’affichage sur le téléphone n’est pas, à elle seule, une preuve de suppression.

Attendre quelques secondes ou examiner le réseau ?

Si le message de chargement ne fait que passer, notamment après plusieurs sorties et retours rapides dans la fiche du robot, Xiaomi le considère comme normal. Laissez la demande aboutir au lieu de rouvrir sans cesse la même page.

Lorsque le plan apparaît seulement après dix secondes ou davantage, le fabricant oriente vers la vitesse de transmission du téléphone et du routeur. Vérifiez alors leurs connexions. Si le robot fonctionne mais que la carte arrive lentement, notez séparément ces deux observations : elles ne décrivent pas le même symptôme.

Si la carte ne revient jamais, isoler la connexion

Commencez par contrôler l’accès au réseau du téléphone et du robot, puis quittez et rouvrez l’application. Pour le 5 Pro, cette vérification de la connexion figure aussi dans la procédure officielle.

Xiaomi propose ensuite de réinitialiser le Wi-Fi du robot et de l’associer à un point d’accès mobile pour effectuer un essai. Suivez la notice du modèle pour la remise à zéro du Wi-Fi, sans la confondre avec une restauration complète. Il n’existe pas de combinaison de boutons universelle à appliquer à tous les Robot Vacuum.

Si le plan charge sur ce réseau de comparaison, le diagnostic se recentre sur la connexion domestique. S’il reste absent, transmettez le problème et les journaux via l’assistance de Xiaomi Home, en indiquant le modèle et la version du logiciel du robot. Ce test ne garantit ni la restauration d’une carte réellement effacée ni la correction d’un défaut logiciel ; il sert à éviter de recréer un plan avant de savoir pourquoi il ne s’affiche plus.