RingConn lance une édition gravée de sa Gen 3 inspirée du Seigneur des Anneaux. La bague, le baguier et le thème de l’application n’arriveront pas en même temps.

L’Anneau Unique devient une véritable bague connectée chez RingConn. Cette édition de la Gen 3, créée avec Warner Bros. Global Consumer Products autour des films du Seigneur des Anneaux, est en précommande depuis le 19 novembre. Le coffret et les motifs gravés reprennent l’univers de la trilogie, mais il faudra patienter pour l’expérience complète : les premiers envois de bagues sont prévus le 8 décembre, tandis que le thème de l’application est attendu plus tard dans le mois.

Il s’agit d’une édition particulière d’un produit existant. La RingConn Gen 3 et le partenariat autour du Seigneur des Anneaux avaient déjà été présentés cette année ; la nouveauté porte sur cet ensemble collector et sa mise en précommande, précisés dans le communiqué publié le 20 novembre.

Le baguier arrive avant la bague

Le communiqué de RingConn sur cette édition limitée décrit une bague ornée de motifs gravés au laser, un emballage spécifique et un kit pour choisir sa taille. Le tarif de référence américain équivaut à environ 363 euros au taux du 20 novembre 2026. Cette conversion est indicative, hors taxes et frais d’importation éventuellement applicables : elle ne constitue pas un prix français TTC.

Le calendrier mérite une lecture attentive si l’on pense à un cadeau. Le fabricant prévoit d’expédier le kit de taille et une carte collector à partir du 1er décembre. La bague part séparément, après confirmation de la taille, avec des premiers envois estimés au 8 décembre selon les disponibilités. Une date d’expédition n’est pas une date de livraison garantie.

Il n’est donc pas nécessaire de connaître sa taille au moment de la précommande. RingConn recommande d’essayer le modèle du baguier pendant au moins 24 heures, nuit comprise. Une bague portée pour le suivi quotidien doit rester adaptée aussi lorsque le doigt change légèrement de volume.

Sous les motifs, les fonctions de la Gen 3

La fiche de cette édition et son calendrier détaillé indiquent un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de température et un accéléromètre. L’ensemble sert au suivi du sommeil, de l’activité et de tendances liées au bien-être, avec un moteur de vibration pour les retours au doigt.

Le fabricant annonce de 10 à 12 jours d’autonomie lorsque les vibrations sont activées, contre 11 à 14 jours sans elles. Ce sont des durées annoncées : elles ne remplacent pas une mesure dans les conditions d’utilisation du futur propriétaire. Le choix d’activer les alertes peut donc modifier le rythme de recharge.

Les vibrations ont toutefois une limite importante : RingConn les réserve aux alertes et rappels de bien-être. Elles ne servent pas à annoncer les messages du téléphone ni à remplacer son réveil. La Gen 3 est compatible avec iOS 17 ou une version ultérieure et Android 10 ou une version ultérieure, avec des intégrations Apple Santé et Health Connect.

Les données produites par une bague ne deviennent pas plus précises parce qu’elle porte une licence de cinéma. Les motifs, le coffret et le thème différencient l’édition collector ; ses capacités de suivi doivent être évaluées comme celles d’un objet connecté, sans lui attribuer de diagnostic médical.

Le thème Terre du Milieu n’est pas encore disponible

RingConn prévoit le thème exclusif de l’application pour la fin décembre. Acheter la bague dès maintenant ne garantit donc pas de profiter de ce thème dès sa réception. La disponibilité est limitée aux stocks, mais aucun nombre total de bagues n’a été confirmé dans les documents consultés.

Le communiqué cite certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord, avec des prix et une disponibilité variables. Pour une commande française, il reste nécessaire de vérifier la destination acceptée, le total facturé et l’estimation d’acheminement. Les premiers colis du 1er décembre contiendront le baguier : pas encore l’Anneau Unique.