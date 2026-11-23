Retro Song Bird lit les musiques des cartouches Game Boy et peut aussi récupérer leurs sauvegardes. Un prototype a été essayé, avec quelques limites.

Votre vieille cartouche Game Boy peut encore servir sans lancer une partie. Retro Song Bird en fait une source de musique : ce petit haut-parleur accueille les jeux physiques et joue leurs bandes-son. Le projet de Bird Cartel est en financement participatif ; l’essai d’un prototype publié le 20 novembre permet déjà de distinguer les idées séduisantes des fonctions encore imparfaites.

Une cartouche, un haut-parleur et les musiques qui repartent

Bird Cartel présente Retro Song Bird comme un haut-parleur autonome pour les cartouches Game Boy. Dans la présentation du projet, le fabricant annonce la prise en charge de plus de 1 900 jeux Game Boy et Game Boy Color. Ce chiffre décrit sa compatibilité annoncée, pas un catalogue intégralement testé par Menow.

Pour qui conserve une boîte de jeux dans un placard, le changement est très concret : la cartouche sert à écouter un univers sonore, plutôt qu’à recommencer le même niveau pour retrouver son thème préféré. Le plaisir recherché tient aussi à l’objet que l’on insère. Une simple liste de morceaux sur un téléphone ne reproduit pas cette manipulation.

Les quatre voix de la Game Boy peuvent être séparées

L’appareil propose l’export de pistes en WAV et annonce l’envoi des quatre canaux sonores sous forme de flux audio USB distincts vers un logiciel de création musicale : deux canaux à onde carrée, un canal d’onde et un de bruit. Isoler ces parties permet, par exemple, de travailler une rythmique sans conserver toute la mélodie.

Le projet ne se limite pas aux morceaux : son interface permet aussi de récupérer des sauvegardes. Avec une Game Boy Camera, le fabricant annonce même un mode webcam de 128 × 112 pixels à environ cinq images par seconde. Ces valeurs sont celles du projet, pas des mesures réalisées par Menow. L’intérêt est le rendu rétro ; une telle définition ne vise évidemment pas le détail d’une webcam moderne.

Un prototype essayé, avec des cartouches récalcitrantes

L’essai original de Time Extension décrit une utilisation simple : alimentation USB-C, cartouche insérée, puis bouton pour changer de piste. Le journaliste a également utilisé l’interface Wi-Fi depuis un iPhone, après un échec sur son ordinateur portable.

Son exemplaire n’acceptait pas tous ses jeux : Akumajō Dracula: Dark Night Prelude n’était pas reconnu et Probotector refusait de fonctionner. D’autres cartouches ont démarré après nettoyage des contacts. Le haut-parleur produisait aussi de la distorsion dans les basses au volume maximal.

Ces observations concernent un prototype à boîtier imprimé en 3D, pas un produit final sorti d’usine. Il serait donc prématuré de promettre que toutes les vieilles cartouches fonctionneront sans intervention, ou que le son définitif sera identique à celui de cet exemplaire.

Pour un lecteur français, le statut reste celui d’un projet à suivre : participer au financement n’équivaut pas à acheter un appareil déjà disponible en magasin. Aucun tarif français ni délai de livraison en France n’est établi dans les éléments vérifiés ici. Le prototype donne néanmoins une idée précise de l’usage : remettre ses jeux physiques au centre de l’écoute, tout en gardant leurs limites de compatibilité en vue.