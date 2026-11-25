« Ne couvrez pas l’écouteur » sur le Redmi Note 13 : Xiaomi propose plusieurs vérifications avant de soupçonner une panne. Le mode poche est une piste, avec une contrepartie.

Redmi Note 13 : ce message bloque votre écran, mais ce n’est pas forcément une panne

Le message « Ne couvrez pas l’écouteur » peut apparaître au déverrouillage du Redmi Note 13 alors que vous cherchez simplement à utiliser votre téléphone. Xiaomi recommande de commencer par la zone située en haut de la façade, les accessoires et le mode poche. Le message, à lui seul, ne permet pas de conclure à une panne du téléphone. Voici comment distinguer les vérifications utiles d’un changement de réglages au hasard.

Le premier objectif n’est pas d’effacer l’avertissement à tout prix, mais de comprendre ce qui le déclenche dans votre cas. Si un accessoire intervient, changer un réglage peut masquer l’effet sans identifier l’origine. Une comparaison progressive permet de conserver une explication exploitable si vous devez ensuite contacter le service après-vente.

Commencez par ce qui se trouve autour de l’écouteur

La réponse officielle française pour le Redmi Note 13 cite la poussière, les saletés et les objets couvrant la zone proche de la caméra frontale et de l’écouteur. Vérifiez également que vos doigts ne la masquent pas pendant le déverrouillage. Xiaomi conseille ensuite de retirer la coque pour comparer.

Faites l’essai dans les mêmes conditions : même manière de tenir l’appareil, même opération de déverrouillage, avec puis sans coque. Si l’avertissement apparaît de manière irrégulière, un seul essai ne suffira pas à établir un lien. Cherchez plutôt à déterminer s’il revient dans une configuration précise.

Le protecteur d’écran figure aussi dans les éléments à contrôler. Xiaomi propose son retrait ou son remplacement pour vérifier le résultat. Procédez séparément de l’essai sans coque : vous pourrez ainsi distinguer les deux accessoires au lieu de devoir deviner lequel a changé le comportement.

Le mode poche peut être testé, mais il a une utilité

Le chemin indiqué dans la fiche française est Paramètres > Écran de verrouillage > Mode poche. Xiaomi recommande de désactiver cette option si elle est active, puis de vérifier si l’avertissement disparaît. Ce chemin vient bien de l’assistance française ; la disponibilité exacte de l’option reste à constater sur votre appareil.

Le nom du réglage décrit sa fonction. Dans son explication du mode poche sur le Xiaomi 14T, le fabricant précise qu’il bloque les interactions tactiles lorsque le téléphone se trouve dans une poche ou un sac, afin d’éviter des actions accidentelles. Cette autre fiche éclaire le principe de la fonction ; elle ne démontre pas que les deux modèles utilisent une détection strictement identique.

Désactiver le mode poche modifie donc un comportement de protection contre les contacts involontaires. Gardez en tête cet arbitrage lorsque vous décidez de conserver le réglage. Si vous le réactivez après votre comparaison, vérifiez de nouveau le déverrouillage : vous saurez si le résultat dépendait de l’option ou d’un autre changement effectué entre-temps.

Que faire si le message revient malgré les essais ?

Notez ce que vous avez réellement vérifié : haut de la façade dégagé, coque retirée, protecteur contrôlé, mode poche activé puis désactivé. Il est plus utile de transmettre une liste de résultats que de recommencer les mêmes manipulations à chaque apparition du message.

Si aucune piste ne résout le problème, Xiaomi invite à envoyer un retour depuis les paramètres ou à faire examiner l’appareil dans un centre agréé. La fiche mentionne aussi une éventuelle mise à jour du système, mais elle ne donne ni numéro de version ni calendrier : elle ne constitue pas l’annonce d’un correctif imminent.

Le périmètre mérite enfin d’être respecté : cette procédure est publiée sous le nom Redmi Note 13, sans précision de variante dans la fiche. Elle ne permet pas d’affirmer que tous les Redmi, tous les POCO ou toutes les versions d’HyperOS présentent le même phénomène. Pour un autre modèle, recherchez sa propre documentation plutôt que de transposer automatiquement le diagnostic.