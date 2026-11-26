Une certification chinoise et une fuite dessinent le futur Redmi Note 18. Les 8 888 mAh concerneraient la Chine ; une version mondiale à 8 100 mAh est également évoquée.

Un Redmi Note 18 doté de 8 888 mAh : la rumeur dessine un smartphone dont la batterie deviendrait l’argument central. Un appareil Xiaomi identifié M077CE vient aussi d’apparaître dans une certification chinoise avec des chargeurs de 45 W. Les deux informations n’ont pas le même statut : la capacité et le nom commercial proviennent de fuites, tandis que le document concerne un numéro de modèle et sa charge.

Pour un lecteur français, un autre chiffre mérite autant d’attention que les 8 888 mAh : la variante mondiale est annoncée par la fuite à 8 100 mAh. Si ce scénario se confirme, le même nom de gamme ne suffirait donc pas à savoir quelle batterie équipe le téléphone vendu près de chez vous.

M077CE : la nouvelle piste du côté de la recharge

La certification relayée le 25 novembre par The Tech Outlook, à partir d’une publication d’Anvin, concerne un téléphone mobile 5G M077CE et porte la date du 24 novembre. Deux adaptateurs sont associés au dossier : MDY-17-EE et MDY-20-EM. Le niveau maximal indiqué est de 11 V à 4,1 A, soit 45,1 W par multiplication, généralement présenté comme 45 W.

Le nom Redmi Note 18 n’est pas inscrit dans cette information de certification. Son rapprochement avec le téléphone vient des indiscrétions. Sumahodigest cite notamment les informateurs chinois Digital Chat Station et Experience More pour cette identification. Ce passage par un registre apporte une piste concrète sur un appareil en préparation, sans valider automatiquement toute la fiche technique qui circule autour de lui.

La même distinction vaut pour la batterie : le document de charge décrit les caractéristiques des adaptateurs compatibles, pas une mesure d’endurance. Il ne permet pas de calculer combien d’heures le futur téléphone tiendra en jeu, en navigation ou en veille.

8 888 mAh en Chine, 8 100 mAh pour la version mondiale selon la fuite

La piste des deux batteries est antérieure à cette certification. Dans une publication du 15 novembre attribuée à PaperKing13, l’informateur décrit un Redmi Note 18 5G très proche du Note 17 5G, avec une batterie différente. Ses chiffres, reproduits avec sa publication par plusieurs médias, sont de 8 888 mAh pour la Chine et 8 100 mAh pour le marché mondial, avec une recharge de 45 W dans les deux cas.

Le premier écart à comprendre est celui entre ces variantes supposées : 788 mAh. Cela représente environ 9,7 % de capacité supplémentaire pour la batterie chinoise par rapport aux 8 100 mAh annoncés à l’international. Il s’agit d’un calcul sur les valeurs de la fuite, pas d’un résultat d’autonomie et encore moins d’une garantie sur la version française.

La comparaison avec le prédécesseur doit elle aussi rester dans la même région. Les valeurs rapportées passent de 8 000 à 8 888 mAh en Chine, soit environ 11,1 % de plus. Pour la version mondiale, le passage supposé de 7 700 à 8 100 mAh correspond à 400 mAh supplémentaires, environ 5,2 %. Comparer la nouvelle batterie chinoise à l’ancienne batterie mondiale amplifierait artificiellement le progrès.

Une batterie plus grande n’explique pas toute l’autonomie

La capacité fournit un indice sur la réserve électrique disponible, mais le nombre d’heures obtenu dépend également de ce que le téléphone consomme. Les tâches utilisées pour comparer deux appareils, les réglages d’écran et les conditions réseau comptent dans une mesure d’usage. Sans test du produit final, annoncer un nombre de jours précis reviendrait à ajouter une promesse que ces fuites ne contiennent pas.

La charge de 45 W ne permet pas davantage d’annoncer un temps de remplissage. Un niveau maximal décrit un plafond ; il ne dit pas combien de temps ce niveau est maintenu. Un futur essai devra distinguer une recharge complète et l’énergie récupérée lors d’un branchement court. Ce sont deux questions utiles pour un appareil dont le principal attrait supposé est justement de limiter les passages à la prise.

Un grand écran et une puce déjà cités, mais toujours au conditionnel

Les autres caractéristiques reprises par Sumahodigest dans son point sur le Redmi Note 18 comprennent une dalle AMOLED de 6,99 pouces, une définition Full HD+, 120 Hz, un Snapdragon 4 Gen 4 et un appareil photo principal de 50 mégapixels. Ces éléments forment une fiche présumée ; ils ne sont pas démontrés par le seul dossier de recharge.

Un écran proche de sept pouces poserait aussi une question de format pour l’acheteur, au-delà de la capacité de batterie. Mais sans dimensions et poids vérifiés du modèle final, impossible de décrire fidèlement sa prise en main ou de promettre un appareil léger malgré sa réserve d’énergie.

Le calendrier évoqué va de la fin 2026 au début 2027. Aucune disponibilité française, aucun tarif en euros et aucune dénomination européenne définitive ne sont établis par ces documents. L’accroche des 8 888 mAh reste donc séduisante, mais la donnée à surveiller en France sera la batterie de la référence effectivement commercialisée. La certification resserre la piste ; l’annonce de Xiaomi devra encore relier un nom, une fiche technique et un marché.