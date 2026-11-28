Redmi Note 18 : la fuite des 8 888 mAh cache une différence pour la version mondiale

Le Redmi Note 18 pourrait embarquer une batterie de 8 888 mAh en Chine. La même fuite évoque toutefois 8 100 mAh pour une version mondiale. Pour un acheteur français, c’est cette différence qui compte : le chiffre le plus spectaculaire ne décrit pas nécessairement le téléphone qui sera vendu ici.

Un appareil Xiaomi identifié M077CE a aussi été repéré dans une certification chinoise avec une charge de 45 W. Ce document apporte un indice sur la recharge. Il ne confirme ni le nom Redmi Note 18 ni la capacité de sa batterie, qui restent des informations de fuite.

La certification donne une puissance de charge, pas une autonomie

Dans son point du 25 novembre, XimiTime décrit le dossier 3C du Xiaomi M077CE. Il mentionne les adaptateurs MDY-17-EE et MDY-20-EM, avec une sortie atteignant 11 V à 4,1 A. La multiplication donne 45,1 W, arrondis à 45 W dans les caractéristiques rapportées.

L’identification du téléphone vient des informateurs chinois Digital Chat Station et Experience More cités par le média. Xiaomi n’a pas annoncé ce modèle. Une certification liée à un numéro de référence ne valide donc pas toutes les caractéristiques attribuées au futur appareil.

Deux batteries supposées, avec 788 mAh d’écart

Version évoquée par la fuite Capacité Recharge annoncée par la fuite Chine 8 888 mAh 45 W Marché mondial 8 100 mAh 45 W

L’écart de 788 mAh représente environ 9,7 % de capacité supplémentaire pour la variante chinoise, par rapport aux 8 100 mAh évoqués à l’international. Ce calcul ne prédit pas 9,7 % d’autonomie en plus : la consommation de l’écran, de la puce et du réseau intervient aussi.

Il ne prouve pas non plus qu’une version mondiale sera commercialisée en France avec cette batterie. Pour le savoir, il faudra une annonce locale et la référence exacte du produit. La fuite donne une piste, pas encore une fiche d’achat.

Une grande batterie ne dit pas combien de temps durera la recharge

Avec une capacité plus élevée et le même plafond de 45 W, on pourrait s’interroger sur le temps passé à la prise. Mais une puissance maximale ne décrit pas la courbe de charge. Sans mesure sur le téléphone final, impossible d’annoncer une durée pour passer de 0 à 100 % ou l’énergie récupérée en quinze minutes.

Le même raisonnement vaut pour les promesses de plusieurs jours sans charge. Les mAh indiquent une réserve ; ils ne remplacent pas un test dans des conditions comparables. Aucune durée d’endurance mesurée n’accompagne ici la capacité supposée.

Les autres caractéristiques attendent aussi confirmation

XimiTime rapporte un écran AMOLED de 6,99 pouces, Full HD+ à 120 Hz, un Snapdragon 4 Gen 4 et un appareil photo principal de 50 Mpx. Ces éléments restent au conditionnel. Le dossier de recharge ne permet pas de les confirmer, pas plus qu’il n’établit un prix ou une date française.

Nous avions déjà détaillé la différence de batterie évoquée pour les Redmi Note 18 chinois et mondial. Le point à retenir avant une éventuelle annonce est simple : 8 888 mAh et 45 W n’ont pas le même niveau de preuve. La première valeur vient d’une fuite, la seconde d’un dossier de certification relayé pour un appareil encore identifié par sa référence.

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