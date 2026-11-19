Redmi Note 18 5G : pourquoi les 8 888 mAh ne seraient pas pour tout le monde

Le Redmi Note 18 5G pourrait recevoir une batterie de 8 100 mAh dans sa version mondiale, contre 8 888 mAh en Chine. C’est la distinction centrale de la fuite attribuée à PaperKing13. La recharge resterait à 45 W dans les deux cas. Xiaomi n’a pas confirmé ces capacités, le calendrier de lancement ni une commercialisation française avec cette configuration.

Le chiffre le plus spectaculaire ne serait donc pas nécessairement celui à retenir pour un achat en France. Et une batterie plus grande ne signifie ni une durée de recharge identique, ni un nombre de jours d’autonomie garanti : il manque encore des mesures et les caractéristiques définitives du téléphone.

Deux batteries différentes derrière le même nom

Dans les informations publiées par PaperKing13, le Redmi Note 18 5G serait avant tout une évolution du Redmi Note 17 5G centrée sur la batterie. Le marché chinois et le marché mondial recevraient deux accumulateurs distincts. Ce point est important : une fiche chinoise ne permettrait pas de déduire la capacité d’un exemplaire européen.

Caractéristique évoquée Version chinoise Version mondiale Capacité supposée du Redmi Note 18 5G 8 888 mAh 8 100 mAh Référence de batterie citée BN84 BN85 Recharge filaire évoquée 45 W 45 W Capacité précédente prise comme référence dans la fuite 8 000 mAh 7 700 mAh Écart de capacité calculé +888 mAh, soit environ 11,1 % +400 mAh, soit environ 5,2 % Confirmation officielle de Xiaomi Non Non Configuration et disponibilité françaises Ne permettent pas de conclure pour la France Restent à confirmer

Les pourcentages du tableau sont de simples calculs à partir des capacités avancées, pas des gains d’autonomie mesurés. L’écart serait d’ailleurs nettement plus modeste pour la version mondiale que pour la version chinoise. Présenter un bond de 11 % comme valable pour tous les acheteurs serait trompeur.

Ce que 8 100 mAh pourraient changer au quotidien

À consommation identique, une réserve d’énergie plus élevée permet théoriquement de tenir plus longtemps avant de recharger. Ce serait intéressant lors d’une journée de navigation, de vidéo ou de partage de connexion. Mais les milliampères-heures ne suffisent pas à prédire la durée réelle : la luminosité de l’écran, le réseau, le processeur, les applications et les réglages peuvent modifier fortement la consommation.

Il faudra donc attendre des essais comparables avant de promettre deux ou trois jours d’utilisation. Un test avec une luminosité différente ou un réseau plus favorable pourrait masquer, amplifier ou inverser l’écart attendu entre deux appareils. À ce stade, le fait à retenir est la capacité annoncée par une fuite, pas un résultat d’endurance.

45 W : la puissance ne raconte pas tout le temps de recharge

Le maintien supposé de la recharge à 45 W signifie que l’augmentation de capacité ne serait pas accompagnée d’une hausse de puissance maximale dans ces informations. Il serait pourtant prématuré d’annoncer une durée de recharge : la puissance varie au cours du remplissage, notamment avec la température et le niveau de batterie.

Une batterie plus grande représente davantage d’énergie à restituer. Si toutes les autres conditions restaient strictement identiques, cela pourrait allonger une recharge complète. Dans la pratique, il faut connaître la courbe de charge et le chargeur utilisé. Le chiffre de 45 W n’est ni une puissance constante pendant toute l’opération, ni la preuve qu’un adaptateur compatible serait fourni dans une éventuelle boîte française.

Pourquoi la mention « Global » ne confirme pas encore la batterie française

La variante exacte. La capacité chinoise supposée de 8 888 mAh ne doit pas être attribuée à un appareil mondial par défaut.

La capacité chinoise supposée de 8 888 mAh ne doit pas être attribuée à un appareil mondial par défaut. La fiche destinée à l’Europe. Une mention « Global » dans une fuite ne prouve pas à elle seule la disponibilité en France, les bandes réseau, le logiciel livré ou les conditions de garantie d’un vendeur.

Une mention « Global » dans une fuite ne prouve pas à elle seule la disponibilité en France, les bandes réseau, le logiciel livré ou les conditions de garantie d’un vendeur. Le poids et les dimensions définitifs. L’intégration de la batterie compte aussi pour la prise en main. Aucun avantage sur ce point ne peut être déduit de la seule capacité.

La différence entre les deux capacités évoquées atteint 788 mAh. La version mondiale aurait donc une capacité environ 8,9 % inférieure à la version chinoise, si ces chiffres se confirment. Cette comparaison porte sur la capacité, sans permettre de calculer autant de minutes d’utilisation en moins. Pour un lecteur français, 8 100 mAh reste aujourd’hui une hypothèse sur une version mondiale, pas une promesse commerciale locale.