Le Redmi Note 17 Pro Max possède une batterie de 9 210 mAh, contre 6 500 mAh pour le Xiaomi 17T. Mais le 17T est plus léger et possède un téléobjectif optique 5× que le Redmi n’a pas. Le choix dépend donc moins du nombre inscrit sur la batterie que des photos que vous prenez et du téléphone que vous acceptez de porter toute la journée.

Sur le papier, le Redmi dispose de 2 710 mAh supplémentaires, soit environ 42 % de capacité en plus. Cette proportion ne permet pas de lui attribuer 42 % d’autonomie supplémentaire : écran, processeur, réseau et usages peuvent modifier le résultat. Voici les différences effectivement annoncées pour les modèles présentés en France.

Les différences qui changent réellement le choix

Caractéristique Redmi Note 17 Pro Max 5G Xiaomi 17T Batterie typique 9 210 mAh 6 500 mAh Recharge filaire maximale annoncée 100 W 67 W Chargeur dans la boîte Non Non Écran AMOLED 6,83 pouces, 2 772 × 1 280, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,59 pouces, 2 756 × 1 268, jusqu’à 120 Hz Poids 225,1 g 200 g RAM et stockage proposés 8 Go + 256 ou 512 Go 12 Go + 256 ou 512 Go Système indiqué sur la fiche française HyperOS 3 HyperOS 3 Processeur Snapdragon 6 Gen 5 Dimensity 8500-Ultra Appareil principal 50 Mpx, f/1,5, stabilisation optique 50 Mpx Leica, f/1,7, stabilisation optique Ultra grand-angle 8 Mpx 12 Mpx Téléobjectif Aucun 50 Mpx, équivalent 115 mm, f/3,0, stabilisation optique, zoom 5× Vidéo arrière maximale 4K à 30 i/s 4K à 60 i/s Caméra avant 32 Mpx, vidéo 4K à 30 i/s 32 Mpx, vidéo 4K à 30 i/s Prix français retenu ici Aucun tarif actuel suffisamment établi pour chiffrer l’écart

Le Redmi vise les longues journées, avec une contrepartie dans la poche

La capacité constitue son principal argument si vous utilisez souvent le GPS, partagez une connexion ou passez la journée loin d’une prise. Une réserve plus importante peut aussi éviter de chercher une batterie externe. Elle ne dispense pas d’un test comparable : une session de navigation en réseau mobile n’a pas la même consommation qu’une vidéo téléchargée en Wi-Fi.

Le grand écran rend les caractères, les cartes et les vidéos confortables à afficher. En revanche, le Redmi est plus large et pèse 25,1 g de plus. L’écart se ressent surtout à une main, dans une petite poche ou lorsque le téléphone reste longtemps tenu à hauteur du visage. Une coque ajoutera encore son propre poids aux deux appareils.

La fiche française du Redmi confirme également la recharge 100 W. Ce plafond n’est pas une puissance maintenue du premier au dernier pour cent. Il ne prouve pas non plus que cette énorme batterie se remplit plus vite que celle du 17T : il faudrait relever les durées dans les mêmes conditions et avec les adaptateurs adaptés.

Le Redmi accepte aussi les adaptateurs PPS compatibles pour sa charge à 100 W, selon sa fiche française. Il ne faut donc pas supposer qu’un chargeur portant le même logo est obligatoire, ni qu’un bloc USB-C quelconque de 100 W atteindra ce plafond : la compatibilité du protocole et du câble compte. Si vous possédez déjà un adaptateur, vérifiez ses caractéristiques avant d’en acheter un autre.

À stockage égal, le 17T comporte également 12 Go de RAM contre 8 Go sur les configurations Redmi présentées. Cela constitue une réserve supplémentaire pour conserver des applications et des tâches en mémoire, sans garantir un gain identique dans chaque application. Les deux fiches indiquent HyperOS 3 ; elles ne prouvent pas, à elles seules, que chaque exemplaire vendu a déjà reçu HyperOS 4.

Le 17T apporte une focale que le Redmi ne peut pas remplacer par un simple réglage

Pour photographier un bâtiment, un animal éloigné ou un détail sur une scène, son téléobjectif 5× permet de cadrer serré avec une caméra dédiée. Sur le Redmi, agrandir l’image revient à exploiter le capteur principal et le traitement logiciel. Cela ne signifie pas que chaque cliché du 17T sera meilleur, notamment en faible lumière : la stabilisation, le mouvement du sujet et le traitement comptent aussi.

Les caractéristiques du Xiaomi 17T indiquent aussi la 4K à 60 images par seconde. Ce mode peut rendre les mouvements plus fluides, mais augmente généralement le volume des fichiers et les besoins en lumière. Le Redmi reste à 30 i/s en 4K ; il peut donc suffire pour des scènes calmes, tout en offrant moins de souplesse pour cet usage précis.

Lequel retenir pour votre usage ?

Vous cherchez surtout une grosse réserve et un grand affichage : le Redmi mérite votre attention, à condition d’accepter son encombrement.

le Redmi mérite votre attention, à condition d’accepter son encombrement. Vous zoomez régulièrement et filmez des sujets en mouvement : le 17T offre des possibilités matérielles supplémentaires.

le 17T offre des possibilités matérielles supplémentaires. Vous hésitez uniquement sur la recharge : comparez les temps mesurés, pas seulement 100 W et 67 W.

Avant de payer, comparez les mêmes capacités de stockage et le coût du chargeur compatible, absent des deux boîtes. Le bon achat dépendra enfin de l’écart réellement demandé en France : sans ce montant, annoncer un gagnant en rapport qualité-prix serait prématuré.