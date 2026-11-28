Le Redmi ajoute 1 840 mAh et accepte une eSIM. Le POCO filme en 4K, recharge à 100 W et pèse moins lourd : voici les différences des versions françaises.

Le Redmi Note 17 Pro 5G privilégie une grosse réserve de batterie et un grand écran ; le POCO X8 Pro offre un appareil plus léger, une recharge plus puissante et la vidéo 4K. Leurs appareils arrière affichent pourtant les mêmes définitions : 50 mégapixels pour le principal, 8 pour l’ultra grand-angle. Les possibilités de tournage, le format et la carte SIM distinguent bien davantage leurs usages.

Les caractéristiques françaises du Redmi Note 17 Pro 5G et la fiche française du POCO X8 Pro permettent de comparer les versions vendues ici.

Version française Redmi Note 17 Pro 5G POCO X8 Pro Écran AMOLED 6,83 pouces, 2 772 × 1 280, 120 Hz 6,59 pouces, 2 756 × 1 268, 120 Hz Dimensions et poids 163,45 × 78,27 × 8,6 mm ; 223 g 157,53 × 75,19 × 8,38 mm ; 201,47 g Processeur Snapdragon 6s Gen 4 Dimensity 8500-Ultra RAM / stockage 6/256 ou 8/512 Go ; LPDDR4X 8/256, 8/512 ou 12/512 Go ; LPDDR5X Batterie typique 8 340 mAh 6 500 mAh Charge filaire maximale 67 W ; chargeur absent 100 W ; chargeur absent Photo arrière 50 Mpx stabilisé + 8 Mpx ultra grand-angle 50 Mpx stabilisé + 8 Mpx ultra grand-angle Vidéo arrière maximale 1080p à 30 images/s 4K à 60 images/s SIM Deux nano-SIM ou nano-SIM + eSIM Deux nano-SIM ; pas d’eSIM

Le grand écran du Redmi se paie en encombrement

Le Redmi est presque 6 mm plus haut et environ 3 mm plus large. Son écran intéresse pour les cartes, les sous-titres ou la lecture, tandis que les quelque 21,5 g supplémentaires comptent lorsque l’on tient longtemps le téléphone. Le POCO conserve une diagonale confortable dans un appareil moins imposant.

Ces dimensions sont plus instructives que le seul mot « Pro ». Aucun des deux n’est un petit téléphone ; essayez notamment de vérifier la largeur en main si vous écrivez souvent d’une seule main.

La capacité et la vitesse de recharge répondent à deux habitudes

Les 1 840 mAh supplémentaires représentent environ 28 % de capacité en plus chez Redmi. Ce n’est pas une promesse de 28 % d’autonomie supplémentaire : écran, processeur, réception et usages changent la consommation. Nous n’avons pas réalisé de test comparatif d’endurance.

Pour des journées loin d’une prise, la capacité du Redmi est un argument à examiner. Pour des recharges courtes entre deux déplacements, les 100 W du POCO apportent un plafond supérieur. Ils ne suffisent pas à calculer la durée d’une charge complète : le chargeur, la température et la baisse de puissance à l’approche des 100 % interviennent aussi. Aucun chargeur n’est fourni avec ces versions françaises.

La 4K et l’eSIM départagent clairement les usages

La 4K du POCO peut conserver davantage de détails et laisser plus de latitude pour recadrer une séquence. Le Redmi reste limité au 1080p à 30 images/s. Ce constat ne classe pas automatiquement leurs photos : optique, capteur et traitement comptent aussi, et nous n’avons pas confronté leurs images dans les mêmes scènes.

À l’inverse, le Redmi accepte une eSIM avec une carte physique, selon l’opérateur. La FAQ officielle du POCO X8 Pro confirme qu’il ne prend pas en charge l’eSIM. Un forfait de voyage dématérialisé peut donc faire pencher le choix vers le Redmi.

À 256 Go, la quantité de RAM diffère aussi

Le Redmi français possède 6 Go de RAM à 256 Go, contre 8 pour le POCO. Une remise ne compare donc pas des configurations parfaitement identiques. À 512 Go, précisez également la quantité de RAM du POCO, qui existe avec 8 ou 12 Go. L’extension utilisant le stockage ne remplace pas la RAM physique.

Les fiches indiquent HyperOS 3 à l’origine ; la version effectivement installée peut avoir évolué depuis. Pour une conservation sur plusieurs années, consultez la date de fin des correctifs de sécurité de chaque modèle dans le centre de sécurité Xiaomi. Elle se compte selon le calendrier du constructeur, pas à partir du jour où vous achetez le téléphone.

Le Redmi convient davantage à qui privilégie grand écran, capacité et eSIM ; le POCO répond mieux à un besoin de vidéo 4K, de recharge et de format moins lourd. Comparez le montant final à stockage égal, le vendeur et le coût du chargeur compatible avant de départager ces deux compromis. Une remise sur une version importée ou dotée de moins de mémoire ne vaut pas nécessairement l’offre française que vous aviez repérée.