Les deux Redmi Note 17 partagent leur grand écran et leur batterie. Le choix se joue sur la connexion mobile, la mémoire et le prix de la bonne configuration.

Le Redmi Note 17 5G n’apporte ni un écran plus grand ni une batterie plus généreuse que le modèle 4G. Il change surtout de processeur, ajoute la connexion 5G et propose davantage de mémoire sur sa version de base. Pour choisir, il faut regarder le prix de la configuration exacte.

Les deux téléphones portent presque le même nom, mais une offre à 128 Go et une autre à 256 Go ne se comparent pas uniquement avec leur tarif. Et si vous comptez garder votre appareil longtemps, le suivi logiciel mérite autant d’attention que le logo 5G sur sa boîte.

Ce que les deux modèles français ont en commun

Les fiches françaises du Redmi Note 17, limité à la 4G, et du Redmi Note 17 5G décrivent une base très proche. Ils disposent d’un écran AMOLED de 6,99 pouces et d’une batterie de 7 700 mAh acceptant une charge jusqu’à 45 W.

Caractéristique Redmi Note 17 4G Redmi Note 17 5G Processeur Snapdragon 6s 4G Gen 2 Snapdragon 4 Gen 4 Mémoire et stockage annoncés en France 4 Go / 128 Go ou 6 Go / 256 Go 6 Go / 128 Go ou 6 Go / 256 Go Écran AMOLED 6,99 pouces, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,99 pouces, jusqu’à 120 Hz Batterie et recharge 7 700 mAh, jusqu’à 45 W 7 700 mAh, jusqu’à 45 W Appareils photo annoncés Principal 50 Mpx ; avant 16 Mpx Principal 50 Mpx ; avant 16 Mpx Poids 224 g 225 g Protection IP65 IP65

Ce sont deux grands téléphones : le choix de la 4G ne permet pas de retrouver un appareil compact. Avec la même capacité de batterie, aucun gagnant en autonomie réelle ne peut non plus être désigné sur ce seul chiffre. L’usage et la connexion sollicitée comptent aussi.

La version 128 Go ne contient pas la même quantité de RAM

À 128 Go de stockage, le modèle 5G possède 6 Go de RAM, contre 4 Go pour le 4G. Cette mémoire sert aux applications en cours d’utilisation. Elle est distincte du stockage qui accueille vos photos et vos téléchargements. À 256 Go, les deux versions disposent de 6 Go de RAM.

Pour garder plusieurs applications ouvertes, c’est un point à examiner avant de choisir la version la moins chère. Les « 12 Go avec extension » mis en avant sur les pages de présentation Xiaomi ne correspondent pas à 12 Go de RAM physique : l’extension utilise une partie du stockage. Elle ne transforme pas les configurations du tableau.

Les deux appareils acceptent par ailleurs une carte microSD, mais leur emplacement est hybride : il faut choisir entre cette carte et la deuxième SIM. Si vous utilisez deux lignes et conservez beaucoup de vidéos, les 256 Go internes peuvent donc vous rendre davantage service.

La 5G compte surtout si vous l’utilisez vraiment

Le modèle 5G conserve l’accès aux réseaux 4G. Son intérêt supplémentaire dépend de votre forfait, de la couverture sur vos trajets et des usages que vous faites hors Wi-Fi. Télécharger de gros fichiers ou partager régulièrement la connexion avec un ordinateur donne plus de poids à ce critère que consulter quelques messages.

Le changement de puce ne suffit pas, à lui seul, à chiffrer un gain de rapidité dans les jeux ou les applications. Une fréquence maximale ou une finesse de gravure ne remplacent pas des mesures comparables. Pour cet achat, mieux vaut partir des fonctions vérifiables et de la mémoire dont vous aurez besoin.

Le suivi logiciel ne départage pas ces deux Redmi

Xiaomi annonce six ans de mises à jour de sécurité sur le modèle 4G comme sur la version 5G. Choisir cette dernière ne donne donc pas, d’après ces engagements, une durée de protection supérieure. Cette promesse de sécurité ne signifie pas six nouvelles générations d’Android.

La mention commerciale de 48 mois d’expérience logicielle « comme neuve » n’est pas non plus une garantie que vos applications garderont exactement les mêmes performances pendant quatre ans. Pour préparer un achat durable, retenez plutôt la mémoire, la place disponible et les mises à jour effectivement proposées.

Quel écart de prix vaut la peine ?

Commencez par rapprocher deux offres en 6 Go / 256 Go : c’est la configuration commune qui évite de confondre supplément pour la 5G et supplément pour la mémoire. Vérifiez ensuite le vendeur réel, la livraison et les conditions d’une éventuelle remise. Un prix obtenu avec une reprise ou un remboursement différé n’est pas la somme payée immédiatement.

Si l’écart est faible, le modèle 5G laisse davantage de possibilités pour les usages mobiles à venir. Si le 4G est nettement moins cher et que vous vivez surtout en Wi-Fi, sa connexion peut suffire : vous conservez le même format d’écran et la même capacité de batterie. À budget identique, privilégier le 4G de 256 Go plutôt qu’un 5G de 128 Go reste cohérent si votre priorité est de garder beaucoup de contenu sur le téléphone.

Enfin, ajoutez le chargeur au budget si vous devez en acheter un : aucun adaptateur secteur n’est inclus dans les boîtes françaises annoncées. La puissance de 45 W inscrite sur la fiche technique ne signifie donc pas que vous en profiterez avec n’importe quel ancien bloc USB.