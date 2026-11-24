Le Motorola de 5 200 mAh coûte 299 € chez Orange, contre 369 € pour le Redmi de 256 Go chez Xiaomi. Batterie, photo, écran : voici les différences françaises à regarder avant d’acheter.

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Le Motorola Edge 70 Fusion de 256 Go et 5 200 mAh est affiché à 299 € chez Orange le 24 novembre, contre 369 € pour le Redmi Note 15 Pro 5G de 8/256 Go chez Xiaomi France. Les 70 € d’écart favorisent le Motorola pour un achat moins cher et plus léger. Le Redmi conserve une batterie plus grande que cette version précise du Motorola, ainsi qu’un capteur principal de 200 MP.

La comparaison change avec le Motorola de 7 000 mAh : cette autre variante ne correspond pas à l’offre Orange retenue ici. Il faut donc lire la capacité de batterie, et pas seulement le nom Edge 70 Fusion.

Attention aux fiches étrangères : la version française du Motorola utilise un Snapdragon 7s Gen 3. Les caractéristiques d’une version destinée à un autre pays ne permettent pas de juger automatiquement celle vendue ici.

Les caractéristiques françaises à comparer

Critère Redmi Note 15 Pro 5G Motorola Edge 70 Fusion Prix TTC constaté le 24 novembre 369 € en 8/256 Go chez Xiaomi France, sans coupon 299 € en 256 Go et 5 200 mAh chez Orange Processeur Dimensity 7400-Ultra Snapdragon 7s Gen 3 Écran AMOLED 6,83 pouces, 2 772 × 1 280, 120 Hz AMOLED 6,78 pouces, 2 772 × 1 272, jusqu’à 144 Hz Batterie 6 580 mAh 5 200 ou 7 000 mAh selon la version Charge 45 W 68 W Appareil photo principal 200 MP, stabilisation optique 50 MP Sony LYTIA, stabilisation optique Ultra-grand-angle 8 MP 13 MP, fonction macro Caméra avant 20 MP, vidéo 1080p jusqu’à 60 ips 32 MP, vidéo 4K Vidéo arrière 4K à 30 ips 4K à 30 ips Poids 210 g 177 g en 5 200 mAh ; 193 g en 7 000 mAh Épaisseur 7,96 mm 7,21 ou 7,99 mm selon la batterie Résistance annoncée IP66 et IP68 IP68 et IP69 SIM Nano-SIM + nano-SIM ou eSIM, selon compatibilité Nano-SIM + eSIM Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Verre de protection Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass 7i Nouvelles versions Android annoncées Nombre non confirmé dans les sources consultées Trois mises à niveau Android garanties Mises à jour de sécurité / disponibilité Six ans de correctifs de sécurité annoncés Six ans de disponibilité minimale des mises à jour dans la fiche d’information UE Système indiqué au lancement HyperOS 2 Android 16

Les spécifications françaises du Motorola distinguent explicitement les deux batteries. La version de 5 200 mAh privilégie le poids et la finesse ; celle de 7 000 mAh ajoute de la capacité, mais aussi 16 g. Les caractéristiques françaises du Redmi indiquent 6 580 mAh pour 210 g.

Les watts ne donnent pas le temps de recharge

Le Motorola annonce une puissance supérieure : 68 W contre 45 W. Cela ne suffit pas à calculer le temps entre une batterie vide et pleine. Le niveau de départ, la température, le chargeur et la courbe de charge interviennent. Ce comparatif de fiches ne remplace pas un chronométrage dans les mêmes conditions.

Il faut aussi tenir compte du coût de l’adaptateur : Xiaomi précise qu’il n’est pas inclus avec le Redmi. Une différence de prix affichée peut donc diminuer si vous devez acheter un chargeur compatible.

200 MP ne signifie pas quatre fois de meilleures photos

Le chiffre décrit la définition du capteur, pas un classement des photos. La stabilisation, le traitement logiciel et la lumière comptent aussi. Sans images comparables des deux téléphones dans les mêmes scènes, il serait abusif de désigner un vainqueur pour la photo de nuit ou les sujets en mouvement.

Le 144 Hz du Motorola reste un maximum dépendant des applications et réglages, et non la promesse de jeux à 144 images par seconde.

Le communiqué officiel du Motorola ajoute une différence utile pour filmer face à soi : sa caméra avant enregistre en 4K, contre du 1080p sur le Redmi. Le Motorola propose aussi un ultra-grand-angle de 13 MP avec fonction macro, contre 8 MP chez Redmi. Ce sont des possibilités matérielles ; elles ne prouvent pas, seules, une meilleure image.

Écran plat ou incurvé : un vrai choix de confort

Le Redmi utilise un écran plat, le Motorola un écran incurvé sur ses quatre côtés. La différence est plus facile à percevoir en main que quelques centièmes de pouce de diagonale. Le Motorola de 5 200 mAh pèse aussi 33 g de moins, un écart sensible lors d’une longue séance à une main.

Le Wi-Fi 6E du Motorola peut utiliser la bande des 6 GHz avec un réseau compatible. Sur une ancienne box, ce chiffre ne constitue pas un gain automatique. Les deux téléphones proposent une eSIM selon la compatibilité du forfait et de la référence.

Le suivi logiciel compte aussi

Xiaomi annonce six ans de mises à jour de sécurité sur sa présentation française. Le nombre de nouvelles versions Android n’est pas confirmé dans les sources consultées pour ce comparatif.

Motorola garantit trois mises à niveau Android sur sa page française. La fiche d’information européenne liée à l’offre Orange, pour la référence XT2605-1, indique six ans de disponibilité garantie minimale des mises à jour de sécurité, correctives et des fonctionnalités du système. Ce chiffre ne signifie pas six nouvelles versions Android et ne permet pas, à lui seul, de fixer une date de fin de support.

Il faut donc séparer le passage à une nouvelle version Android de la continuité des correctifs. Les engagements annoncés ne garantissent pas non plus une arrivée simultanée des mises à jour dans tous les pays.

Quel modèle choisir à ces prix français ?

À 299 €, le Motorola de 5 200 mAh a l’avantage pour qui veut dépenser moins, alléger sa poche et filmer en 4K avec la caméra avant. Le Redmi à 369 € peut justifier les 70 € supplémentaires si vous privilégiez un écran plat et une batterie de plus grande capacité que ce Motorola. Les 200 MP restent une caractéristique à examiner, sans preuve d’une victoire générale en photo.

Les prix ont été relevés le 24 novembre pour des appareils de 256 Go. L’offre Orange annonce une remise jusqu’au 2 décembre ; le tarif Xiaomi retenu ne déduit pas de coupon réservé aux nouveaux clients. Orange indique une vente et une expédition directes avec la garantie légale de conformité de deux ans. Si une place de marché affiche moins cher, vérifiez le vendeur, la garantie et les accessoires.

Si l’autonomie passe avant le budget et le poids, examinez séparément le Motorola de 7 000 mAh et son prix. Sa capacité dépasse celle du Redmi, mais seule une mesure dans les mêmes conditions permettrait de classer leur endurance réelle.