Un paquet de sécurité de novembre est disponible pour la branche Global du Redmi Note 12 Pro 5G, alors que certaines variantes chinoises viennent d’être ajoutées à une liste de fin de support. Ces deux informations ne décrivent pas exactement les mêmes téléphones. Pour un propriétaire en France, le point à vérifier est donc la version complète du logiciel installé, plutôt que le seul nom Redmi Note 12 Pro.

Une mise à jour de sécurité, pas un passage à HyperOS 4

Le paquet repéré porte le numéro OS2.0.17.0.UMOMIXM. Il appartient à HyperOS 2, reste fondé sur Android 14 et son journal de modifications mentionne le correctif de sécurité de novembre 2026. La fiche du paquet Global renvoie vers un fichier hébergé sur le serveur de téléchargement de Xiaomi. Aucun nouvel outil photo ou changement d’interface n’est annoncé dans ce journal.

Une nuance compte toutefois : l’archive XM Firmware Updater classe cette version en « Stable Beta » et la date du 23 novembre. D’autres suivis l’ont signalée le 26 novembre. L’existence du fichier ne suffit donc pas à annoncer une distribution générale à tous les utilisateurs.

La fin de support concerne des variantes précises

La liste officielle de Xiaomi, mise à jour le 26 novembre, comprend les Redmi Note 12 Pro, Pro+ et Explorer chinois. Le relevé des ajouts publié par IT Home mentionne aussi les Xiaomi 12S, MIX Fold 2 et Civi 2 chinois, ainsi que le Xiaomi 12 Lite turc. Le marché indiqué entre parenthèses fait donc partie de l’identité du modèle concerné.

La fin de support signifie l’arrêt de la maintenance habituelle, y compris des correctifs de sécurité. Xiaomi conserve la possibilité de corriger une faille particulièrement grave après cette échéance. Un correctif isolé ne relance donc pas automatiquement une nouvelle période de suivi.

Que vérifier sur votre Redmi avant de chercher la mise à jour ?

Comparez la référence complète, suffixe compris. Le paquet évoqué ici se termine par MIXM, correspondant à la branche Global. Une version se terminant par EUXM appartient à une autre branche, européenne. Le nombre 2.0.17.0 peut donc être identique sans désigner le même fichier ni le même calendrier.

Si votre téléphone ne propose rien dans son outil de mise à jour, attendez un paquet adapté à sa branche. Installer un fichier d’une autre région n’est pas un moyen de passer plus vite au correctif. Conservez une sauvegarde de vos données avant toute installation proposée par le téléphone.

Le correctif de novembre concerne ici la branche Global. Pour un appareil équipé d’une version européenne EUXM, consultez la version qui lui est effectivement proposée : le calendrier Global ne permet pas de dater sa réception en France.