Deux relevés de firmwares listent HyperOS 4 en Global et HyperOS 3 en Europe. Ce repérage ne prouve pas une réception générale en France.

Voir HyperOS 4 associé à son téléphone ne suffit pas à savoir si sa propre mise à jour est disponible. Les relevés de firmwares des Redmi 15C et POCO C85 illustrent ce décalage : une version Global est répertoriée sous HyperOS 4, tandis que la rubrique européenne conserve une autre branche.

Xiaomi confirme l’éligibilité des deux modèles dans son calendrier

Le calendrier mondial officiel d’HyperOS 4 cite explicitement le Redmi 15C et le POCO C85 dans la première vague, annoncée à partir du début novembre 2026. Il distingue par ailleurs le Redmi 15C 5G. Cette source confirme donc que les deux modèles de notre article font partie du programme ; leur éligibilité ne repose pas uniquement sur un catalogue de téléchargements.

La note du calendrier précise que les dates restent estimatives et peuvent évoluer selon la région, l’opérateur, le modèle et l’avancement du développement. L’ordre des noms dans la liste n’est pas celui des installations. Un début de vague ne constitue donc pas un engagement de réception individuelle, même lorsque le mois annoncé a commencé.

Un lien Xiaomi existe, sans prouver l’ouverture à tous les utilisateurs

Nous avons retrouvé le paquet Global sur le serveur de téléchargement Xiaomi. Son chemin porte la référence OS4.0.8.0.XBNMIXM et son nom identifie un paquet complet OTA pour dew_global, sous Android 17. Le serveur le présente comme une archive ZIP. Nous n’avons pas installé ni inspecté l’intérieur de cette archive : l’observation confirme le lien du paquet, pas le résultat d’une installation.

Le catalogue détaillé de XiaomiFirmware le classe en diffusion pilote, plutôt qu’en réception générale. Un autre catalogue de versions stables, MIROM, conserve pour sa part OS3.0.307.0.WBNMIXM en tête de sa liste Global. Ces différences de classement invitent à conserver le terme de repérage et à ne pas transformer le lien public d’un fichier en annonce d’ouverture universelle.

Le journal de modifications reproduit par les relevés se limite à un correctif d’affichage sur certaines pages. Il ne donne pas une liste de fonctions activées sur les deux modèles. Les présentations générales d’HyperOS 4 mentionnent notamment des effets d’interface et des outils d’IA, mais Xiaomi réserve plusieurs de ces fonctions à certains appareils, langues ou régions. Leur présence sur un modèle haut de gamme ne prouve donc pas leur arrivée sur ces téléphones.

Deux branches différentes dans les relevés consultés

Les fiches de suivi MIUIROM du Redmi 15C et du POCO C85, consultées le 25 novembre, indiquent la référence 4.0.8.0.XBNMIXM pour la branche Global, avec Android 17 et une date de publication du 20 novembre. La rubrique Europe affiche 3.0.302.0.WBNEUXM, sous HyperOS 3 et Android 16.

Branche répertoriée Version indiquée Système indiqué Global 4.0.8.0.XBNMIXM HyperOS 4 / Android 17 Europe 3.0.302.0.WBNEUXM HyperOS 3 / Android 16

Ce sont des informations de catalogue publiées par un site tiers. Le lien Xiaomi correspondant est documenté ci-dessus. Le tableau décrit les références relevées ; il ne vaut pas confirmation d’un déploiement ouvert à tous les appareils concernés.

Pourquoi un numéro complet vaut mieux qu’une capture sans contexte

Une capture affichant seulement « HyperOS 4 » laisse de côté ce qui permet de comparer deux situations : modèle exact, référence régionale et numéro complet de version. Deux propriétaires du même nom commercial peuvent ainsi consulter des propositions différentes sans que l’un des téléphones soit nécessairement en panne.

Pour suivre son appareil, il faut conserver l’ensemble de ces informations, puis les comparer à un relevé portant sur la même variante. Un Redmi 15C ne doit pas non plus être confondu avec un modèle dont le nom ajoute « 5G ». Une ressemblance commerciale n’est pas une preuve de compatibilité entre les logiciels.

Le repérage ne justifie pas une installation croisée

La présence d’un fichier dans un catalogue et sa proposition par le système de mise à jour du téléphone sont deux constats distincts. Ces fiches ne permettent ni de donner une date de réception en France ni d’affirmer que tous les utilisateurs européens attendent encore. Un relevé peut également évoluer après notre consultation.

Si aucune mise à jour n’est proposée, ce seul tableau ne constitue pas une raison de remplacer la branche installée par celle d’une autre région. L’information utile à ce stade est l’existence d’une référence à suivre. Une annonce de disponibilité générale demanderait une confirmation supplémentaire de Xiaomi ou une preuve directe sur les appareils concernés.