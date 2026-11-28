Le Pro miserait sur 10 000 mAh, l’Ultra sur la photo, la vidéo et une recharge 100 W. Voici ce que disent les deux fuites, sans confondre leurs caractéristiques.

Les fuites prêtent une batterie de 10 000 mAh au Realme 17 Pro, contre 9 000 mAh au 17 Ultra. L’Ultra se distinguerait plutôt par ses caméras, sa vidéo et une recharge plus puissante. Ces caractéristiques viennent d’Abhishek Yadav ; Realme n’a encore officialisé aucun des deux appareils.

Le premier message, publié le 25 novembre, accompagne des photos attribuées au 17 Pro. Les informations du 27 novembre sur le 17 Ultra visent l’Inde, sous la référence RMX5341. Une seconde publication en détaille la fiche présumée.

Le Pro aurait la plus grosse batterie, l’Ultra la recharge la plus puissante

Critère évoqué par la fuite Realme 17 Pro Realme 17 Ultra Batterie 10 000 mAh 9 000 mAh Recharge filaire 65 W 100 W Puce MediaTek Dimensity 7300 Snapdragon, référence non précisée Écran 144 Hz OLED 165 Hz, définition 1,5K ou 2K non tranchée Photo arrière Caractéristiques non précisées dans ce message 200 Mpx + 50 Mpx + ultra grand-angle ; définition du troisième non précisée Caméra avant 32 Mpx Non précisée Vidéo particulière Non précisée Enregistrement Open Gate, logarithmique et 4K à 120 im/s annoncés par la fuite Construction et refroidissement Photos présumées montrant des tranches plates Construction métallique, ventilateur et anneau lumineux évoqués Mémoire et stockage Non précisés 12 Go ; 256 ou 512 Go Logiciel évoqué Non précisé ColorOS 17 Coloris Finition sombre sur les photos Argent et rouge évoqués Prix et disponibilité française Non annoncés Non annoncés

Sur le papier, le Pro aurait environ 11 % de capacité supplémentaire. Cela ne permet pas de lui attribuer 11 % d’autonomie en plus : un écran, une puce ou un réseau plus gourmand peuvent changer le résultat. La recharge 100 W de l’Ultra ne permet pas davantage de calculer son temps de remplissage à partir des 65 W du Pro. La puissance varie au cours de la charge.

La différence la plus intéressante se jouerait dans les prises de vue

Pour l’Ultra, Yadav évoque un mode 4K à 120 images par seconde, un profil logarithmique et un enregistrement Open Gate. Ce dernier exploite un cadre plus ouvert du capteur afin de laisser davantage de possibilités de recadrage au montage. Pour une même séquence destinée à un écran horizontal puis à une vidéo verticale, cette marge peut être utile. Elle ne signifie pas que le téléphone filme simultanément plusieurs vidéos indépendantes.

Le profil logarithmique sert, lui, à préparer une image pour l’étalonnage des couleurs. Son intérêt est surtout de travailler ensuite le rendu ; il ne garantit pas qu’une vidéo partagée sans retouche sera plus agréable à regarder. La fuite ne précise pas encore les codecs, les débits ni les combinaisons de réglages disponibles.

Le chiffre 120x également cité correspond à une amplitude de zoom revendiquée dans la fuite. Il ne prouve ni un grossissement optique de 120 fois ni une qualité exploitable à cette extrémité. Les focales des caméras restent nécessaires pour juger le véritable intérêt du système.

Le nom de la puce et les conditions de vente restent décisifs

La documentation du Dimensity 7300 décrit une puce gravée en 4 nm avec un circuit graphique Mali-G615. Elle permet de situer le composant évoqué pour le Pro. En face, le seul nom Snapdragon ne suffit pas à classer l’Ultra : Qualcomm vend des puces de plusieurs niveaux.

La mention ColorOS 17 concerne elle aussi la version évoquée par la fuite ; elle ne décrit pas encore un logiciel français commercialisé. Les fréquences 144 et 165 Hz indiquent la vitesse maximale d’actualisation de l’écran, pas le nombre d’images que chaque jeu affichera. De même, un ventilateur n’établit pas à lui seul une performance durable. Un comparatif d’achat devra attendre les références finales, les essais et les tarifs du marché concerné. À ce stade, les deux fuites opposent surtout une très grosse réserve de batterie à un équipement photo et vidéo plus ambitieux.