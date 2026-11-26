Deux photos attribuées au Realme 17 Pro dévoilent son bloc photo. La fuite évoque aussi 10 000 mAh, mais une recharge et une caméra avant revues à la baisse.

Deux ouvertures verticales dans un bloc photo carré : le Realme 17 Pro pourrait prendre un air de OnePlus. Abhishek Yadav a publié le 25 novembre deux photographies présentées comme celles du prochain smartphone. Il accompagne ces images d’une fiche qui mise surtout sur une batterie de 10 000 mAh. Realme n’a pas confirmé cette fuite, qui laisse aussi entrevoir des concessions sur la recharge et la caméra avant.

Un bloc photo réorganisé, un dos sombre et des tranches plates

Dans sa publication originale sur X, l’auteur de la fuite rapproche lui-même l’appareil de smartphones OnePlus. L’élément qui attire l’œil se trouve en haut à gauche du dos : le module aux coins arrondis contient deux zones noires allongées, disposées verticalement, avec le flash intégré à cet ensemble.

La finition apparaît sombre et mate. La vue de face montre un écran plat, une caméra frontale centrée dans un poinçon et des bordures noires. Ces photographies donnent une idée de l’aspect de l’appareil ; elles ne révèlent ni ses dimensions ni son poids. Elles ne suffisent pas non plus à identifier les capteurs arrière : compter des éléments visibles dans un module ne permet pas de leur attribuer une définition ou une fonction.

La différence avec les rumeurs de fiche technique déjà diffusées est donc concrète : cette fois, deux vues permettent de regarder le châssis présumé, plutôt que de se représenter le téléphone à partir de chiffres.

EXCLUSIVE: ✨

Here is your very first look at the Realme 17 Pro. It will come with a camera module similar to the one we have seen on OnePlus smartphones.



Specifications:

🔳 MediaTek Dimensity 7300 SoC

📱 144Hz refresh rate display

🤳 32MP front camera

🔋 10,000mAh battery

🔌… pic.twitter.com/cKMlmU0Q1C — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 25, 2026

10 000 mAh : la capacité grimperait, la recharge baisserait

Le chiffre le plus spectaculaire avancé par Yadav reste la batterie de 10 000 mAh, associée à une recharge filaire de 65 W. À titre de comparaison, la fiche officielle indienne du Realme 16 Pro indique 7 000 mAh et une charge maximale de 80 W. Si la fuite se vérifie, la capacité annoncée augmenterait d’environ 43 %, tandis que la puissance de recharge maximale diminuerait.

Ces deux évolutions ne se compensent pas automatiquement. Une plus grande réserve peut espacer les branchements, mais son autonomie réelle dépendra notamment de l’écran, du réseau et des usages. Quant au passage de 80 à 65 W, il ne permet pas de calculer un temps de recharge : la puissance varie pendant la charge et les protocoles employés comptent aussi. Aucun essai de ce futur modèle n’établit ici une durée d’utilisation ou un délai de remplissage.

Un écran rapide, sans promesse de bond en performances

La même fuite cite un affichage à 144 Hz, une caméra avant de 32 mégapixels et le Dimensity 7300 de MediaTek. Le 16 Pro vendu en Inde propose déjà jusqu’à 144 Hz, une caméra avant de 50 mégapixels et un Dimensity 7300 Max. Le changement de numéro commercial ne signifierait donc pas une progression sur chacun de ces postes.

Le nombre de mégapixels, à lui seul, ne prédit pas le résultat d’un selfie : le capteur, l’optique et le traitement logiciel interviennent aussi. Il reste néanmoins une différence de fiche à vérifier lorsque Realme présentera officiellement le téléphone. Pour l’arrière, la publication de Yadav ne donne pas de caractéristiques permettant d’affirmer que le capteur principal de 200 mégapixels du 16 Pro sera conservé.

La documentation du Dimensity 7300 décrit une puce gravée en 4 nm, dotée de quatre cœurs Cortex-A78 jusqu’à 2,5 GHz et de quatre Cortex-A55, avec un circuit graphique Mali-G615 MC2. Elle prend en charge l’affichage Full HD+ jusqu’à 144 Hz. Cette compatibilité explique la cohérence de la fiche évoquée ; elle ne promet pas que tous les jeux tourneront à 144 images par seconde.

Aucun tarif, calendrier de lancement ni programme de commercialisation français n’accompagne ces nouvelles images. Pour l’instant, l’intérêt de la fuite est ailleurs : elle donne un visage au Realme 17 Pro présumé et dessine un choix technique, celui d’une très grosse batterie plutôt que d’une hausse générale des caractéristiques.