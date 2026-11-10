Une fuite annonce une batterie nettement plus grande pour le Realme 17 Pro. Le capteur principal changerait aussi, sans permettre de conclure à une baisse de qualité photo.

Realme 17 Pro : une batterie de 10 000 mAh se dessine, mais la photo pourrait changer de direction

Le prochain Realme 17 Pro pourrait faire un choix très visible : consacrer davantage de place à la batterie. Une capacité de 10 000 mAh est annoncée dans une fuite, contre 7 000 mAh sur le Realme 16 Pro. Le changement ne s’arrêterait pas là : l’appareil photo principal passerait de 200 à 50 mégapixels. Deux évolutions à lire ensemble, sans confondre définition et qualité d’image.

Ces informations viennent d’une enquête publiée par XpertPick le 6 novembre, qui cite ses sources industrielles. Il ne s’agit pas encore d’une annonce de Realme.

Une réserve d’énergie plus grande, pas encore un résultat d’autonomie

Si la capacité annoncée se confirme, le gain atteindrait environ 43 % par rapport aux 7 000 mAh du modèle actuel. Cela donne une idée de l’ambition, pas un nombre d’heures garanti. L’écran, le réseau mobile, la température et la consommation du processeur continueront de peser sur la durée entre deux charges.

La puissance de recharge du 17 Pro reste inconnue. Le 16 Pro accepte jusqu’à 80 W avec le matériel compatible : cette valeur ne peut pas être transférée automatiquement à son successeur. Une batterie plus grande peut aussi demander davantage de temps à remplir. Le poids et l’épaisseur du prochain appareil seront donc aussi intéressants que le chiffre affiché sur sa batterie.

Le passage à 50 mégapixels ne suffit pas à parler de recul photo

La fuite décrit un appareil principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour comparaison, la fiche officielle du 16 Pro indique un principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Quatre fois moins de pixels ne signifie pas quatre fois moins de détails dans vos photos habituelles. La taille du capteur, l’optique, la stabilisation et le traitement comptent aussi. Le document ne précise pas suffisamment ces éléments pour départager les deux générations, notamment la nuit ou sur un sujet qui bouge. Il ne permet pas non plus de promettre un meilleur zoom.

À l’avant, l’enregistrement en 4K à 30 images par seconde est évoqué. La définition du capteur, en revanche, n’est pas tranchée : XpertPick mentionne 32 ou 50 mégapixels.

Ce qui reste à connaître avant de remplacer son téléphone

Les autres éléments rapportés comprennent un écran AMOLED de définition dite « 1,5K » à 120 Hz, un processeur Dimensity 7300, un lecteur d’empreintes sous l’écran et une protection IP68/IP69. Ce sont des caractéristiques attendues, pas encore une fiche commerciale validée.

Le tarif, les versions de stockage et la disponibilité en France ne sont pas annoncés dans cette fuite. Pour un propriétaire de Realme 16 Pro, il est donc trop tôt pour parler de remplacement évident : l’intérêt du futur modèle dépendra surtout de l’autonomie mesurée, du temps de recharge et des résultats photo, trois réponses que les chiffres disponibles ne donnent pas encore.

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