Razer dévoile une manette PS5 en magnésium : seulement 1 337 exemplaires pour le premier lot

Razer transforme sa manette PS5 en objet de collection. Présentée le 3 novembre, la Raiju V3 Pro Signature Edition adopte un exosquelette en alliage de magnésium et une coque ajourée. Le premier lot comptera 1 337 exemplaires numérotés, annonce le fabricant.

Son apparence est la première chose qui la distingue d’une manette classique : une structure polygonale ouverte, des poignées noires et un pavé tactile en verre teinté. Razer indique un poids de 260 g. Le magnésium sert ici autant le dessin de l’objet que sa construction.

Les commandes comptent aussi

La présentation officielle mentionne des sticks symétriques à capteurs TMR sans contact et six commandes supplémentaires reconfigurables. L’objectif est de rendre certaines actions accessibles sans retirer les pouces des sticks.

Reste à vérifier le bénéfice en main : la position d’un bouton supplémentaire peut être aussi importante que sa présence sur une fiche technique. Cette édition n’a pas été testée par Menow.

Attention au chiffre de 2 000 Hz

La fréquence d’interrogation maximale de 2 000 Hz annoncée concerne le PC. Il ne faut pas la présenter comme une performance garantie sur PS5. La compatibilité PC n’est d’ailleurs ni testée ni approuvée par Sony, précise Razer, alors que la manette bénéficie d’une licence officielle pour la console.

La série limitée s’adresse donc d’abord à qui cherche une construction et un design particuliers. Elle ne suffit pas, à elle seule, à promettre un avantage dans tous les jeux.

Avant de se positionner sur une éventuelle vente française, les informations à vérifier seront le prix local, les conditions de livraison et la disponibilité réelle du lot. Le communiqué ne justifie pas d’annoncer une ouverture simultanée dans tous les pays.

Image : Razer.