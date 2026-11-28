Prévu le 3 décembre, Rayman Legends Retold ajoute un récit inédit et des cinématiques parlées. La coopération locale à quatre et Origins inclus comptent aussi dans le choix de l’édition.

Rayman Legends Retold ne se contente pas de redessiner les niveaux du jeu de 2013. Cette nouvelle version, attendue le 3 décembre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC, ajoute une histoire inédite et des cinématiques entièrement parlées. Le français fait partie des huit localisations annoncées : un détail appréciable pour suivre cette aventure à plusieurs sur le canapé.

Un fil conducteur pour relier les royaumes

Le point consacré au récit publié le 25 novembre décrit une force qui corrompt la Croisée des Rêves et ses gardiens. Rayman et ses compagnons cherchent son origine, tandis qu’une silhouette encapuchonnée protège un étrange orbe. Le retour de personnages connus sert à donner une cohérence aux rencontres et aux affrontements.

Quatre héros sont jouables : Rayman, Globox, Barbara et Grand Minimus. Murphy aide à progresser, notamment en ouvrant des passages et en neutralisant des dangers. Il ne faut donc pas compter cinq personnages jouables simplement parce qu’il accompagne le groupe dans la présentation de l’histoire.

Les nouvelles cinématiques développent les personnalités et les relations entre ces personnages. Pour quelqu’un qui connaît déjà Legends, c’est le changement à examiner : l’itinéraire familier reçoit un contexte narratif supplémentaire, pas seulement une image retravaillée.

Du français à écouter, pas seulement à lire

La fiche française du jeu précise la présence du français pour l’audio, l’interface et les sous-titres. Il ne s’agit donc pas uniquement de textes traduits. Vous pourrez ainsi suivre les dialogues sans devoir lire chaque réplique pendant une partie partagée.

Au démarrage, vérifiez la langue audio et celle des textes, plutôt que de vous fier uniquement à la langue affichée par la boutique.

Ce qui change aussi une fois la cinématique terminée

Le programme annoncé comprend un sixième royaume, quatre niveaux musicaux supplémentaires, des séquences à dos de dragon et des défis dans la Caverne des Épreuves. La Croisée des Rêves devient un espace central remanié. Kung Foot revient également avec des commandes revues, des bonus et des règles personnalisables.

L’aventure complète se joue seul ou jusqu’à quatre en coopération locale. Ce terme est important pour organiser une soirée : la présentation consultée décrit une partie sur place, et ne confirme pas un mode coopératif en ligne. Choisissez donc votre plateforme en pensant aux manettes et à l’écran que vous utiliserez réellement ensemble.

Origins est inclus dès l’édition Standard

Le communiqué français d’annonce fixe un prix conseillé de 39,99 € pour la Standard. Elle comprend Retold et Rayman Origins: Enhanced Edition. Il n’est donc pas nécessaire de choisir la Deluxe pour obtenir ce second jeu.

La Deluxe ajoute principalement le Pack Rétro de quatre costumes et une galerie d’illustrations. L’édition physique de lancement annoncée comprend, elle, une carte imprimée, trois lithographies et un fourreau. Comparez le contenu exact de l’offre vendue, surtout si vous recherchez un objet de collection plutôt que des éléments numériques.

Sur PC, les configurations officielles demandent un SSD et 33 Go disponibles. Les objectifs de définition et de fluidité publiés utilisent la reconstruction d’image : ils ne constituent pas des mesures indépendantes. Pour décider d’y retourner, le point central reste le même : souhaitez-vous retrouver la plateforme de Legends avec un nouveau récit, ou cherchez-vous uniquement les niveaux que vous possédez déjà ?