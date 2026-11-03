Radeon : un utilisateur affirme avoir activé AFMF 3 avant son lancement officiel

Un utilisateur montre des réglages AFMF 3 dans Adrenalin 26.10.2. Cette activation non officielle ne prouve pas encore les gains de performance.

AFMF 3 ne dispose pas encore d’une annonce de lancement, mais un utilisateur affirme avoir fait apparaître ses réglages dans les pilotes Radeon. Le témoignage, publié ce 3 novembre sur Reddit par SixPie174632251, concerne AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2 et des cartes RDNA 3 et RDNA 4.

L’auteur explique s’être aidé de DeepSeek 4.1 Flash pour examiner cette fonction cachée. Il s’agit d’une activation non officielle, pas d’une nouvelle option diffusée et documentée par AMD.

Deux modes apparaîtraient, sans mesure publiée

Le témoignage distingue des modes Standard et Enhanced. Le second exploiterait des informations associées aux technologies de reconstruction d’image des jeux. L’utilisateur rapporte une meilleure qualité visuelle, accompagnée d’une latence légèrement supérieure.

Ce constat reste subjectif : il ne s’accompagne ni de mesures de latence ni d’un protocole comparatif permettant de chiffrer les gains. Le témoignage mentionne aussi des exigences variables concernant l’affichage en plein écran. On ne peut pas en déduire une compatibilité générale avec tous les jeux ou toutes les Radeon.

Générer davantage d’images ne mesure pas toute la réactivité

Dans sa documentation publique, AMD présente encore AFMF 2.1. La technologie ajoute des images depuis le pilote pour améliorer la fluidité, avec des conditions de matériel, de logiciel et d’affichage précises.

La distinction est utile pour lire les futurs essais d’AFMF 3 : un compteur d’images plus élevé ne suffit pas à décrire la réponse aux commandes, la régularité des mouvements ou les défauts visuels. Ces aspects devront être mesurés ensemble.

La découverte, également relayée par VideoCardz, mérite donc d’être suivie comme un aperçu technique. L’activation rapportée passe par une modification du registre Windows. Elle ne constitue pas une option prise en charge par AMD et ne permet pas encore de promettre un gain sur un PC donné.