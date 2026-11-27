Samsung prévient que le partage privé de Quick Share va disparaître. Aucune date de fermeture n’est annoncée : voici ce qui le distingue des transferts classiques.

Samsung annonce l’arrêt prochain du Partage privé dans Quick Share. L’avertissement figure désormais dans les nouveautés de l’application sur le Galaxy Store. Il concerne le mode qui permet de limiter l’accès à des fichiers après leur envoi. Le transfert classique de photos et de documents par Quick Share reste une fonction distincte.

La fiche officielle de Quick Share affiche en français un avis préalable concernant cette suppression. La version présentée est la 13.9.10.5, datée du 19 novembre. Cette date est celle de la version : elle ne permet pas de dater précisément l’ajout du message. Samsung n’y donne pas encore de jour de fermeture.

Ce que le partage privé permettait de contrôler

Un envoi ordinaire remet une copie du fichier à son destinataire. Le partage privé ajoutait des restrictions : expiration de l’accès, retrait de l’autorisation et limitation de certaines possibilités de copie. Le guide de Samsung consacré à cette fonction décrit aussi le blocage du repartage et des captures d’écran.

C’est cette différence qui rend l’annonce importante. Transmettre une photo souvenir et donner temporairement accès à un document personnel ne répondent pas au même besoin. La disparition du second mode ne signifie donc pas que Quick Share cesse de fonctionner, mais elle retire un outil de contrôle après l’envoi.

Pour les documents reçus, mieux vaut retrouver l’original

Dans son suivi de l’annonce et du comportement de l’application, SammyGuru rapporte que les fichiers précédemment reçus par ce canal pourraient devenir inaccessibles une fois le service arrêté. Le site a également constaté l’absence du mode dans la bêta de One UI 9.5, alors qu’il reste utilisable sur des versions antérieures.

Si un document vous est encore nécessaire, demandez à son expéditeur de vous le transmettre par un autre moyen. C’est préférable à une consigne consistant à « sauvegarder » directement un fichier dont le mode privé empêche justement la copie. L’expéditeur pourra repartir de son original et choisir une méthode adaptée au contenu.

Il manque encore une information essentielle : le calendrier définitif. Ne prenez pas la disparition du menu dans une bêta pour une fermeture immédiate sur tous les Galaxy. Surveillez les avis de l’application, et distinguez bien le nom Quick Share de son option Partage privé lorsque vous vérifiez les fichiers concernés.