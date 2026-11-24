Google annonce un aperçu du lien YouTube côté destinataire dans les services Play 26.46. La nouveauté concerne le lien partagé, pas un téléchargement de la vidéo.

Image : illustration.

Quick Share va afficher au destinataire un aperçu du lien YouTube avant qu’il accepte le partage. Google inscrit ce changement dans les services Google Play 26.46, datés du 23 novembre. L’annonce ne garantit pas que la fonction soit déjà visible sur tous les Galaxy, Xiaomi ou Pixel français.

La différence se joue au moment de la réception. Une personne partage une vidéo à un appareil proche ; le destinataire dispose d’une information sur le lien avant de répondre. Il ne faut pas confondre cette demande avec l’envoi du fichier vidéo lui-même.

Un aperçu avant de répondre à la demande

Les notes officielles des services système de Google précisent que l’aperçu d’un lien YouTube est montré avant l’acceptation du transfert. Google ne détaille pas encore les éléments de cet aperçu : la présence d’une miniature ou d’une lecture intégrée reste à vérifier dans l’interface.

Dans une situation courante, cela peut aider à comprendre ce qu’un proche tente d’envoyer avant de choisir. Cet aperçu ne constitue toutefois pas une certification du contenu de la vidéo. Le changement annoncé porte sur la présentation de la demande, pas sur un nouveau contrôle éditorial des liens YouTube.

Le partage reste soumis à votre réponse

La procédure française de Quick Share demande d’ouvrir le contenu, de toucher Partager, puis Quick Share et de sélectionner l’appareil proche. Pour recevoir d’une autre personne, gardez votre écran déverrouillé et le Bluetooth activé. La notification permet d’accepter ou de refuser.

Le mode de réception rend l’appareil visible aux personnes à proximité pendant que cet écran reste ouvert. Quittez-le lorsque le partage est terminé. Entre vos propres appareils utilisant le même compte Google, l’acceptation peut être automatique : ce cas est différent d’une demande envoyée par quelqu’un d’autre.

Une mise à jour Google, pas une nouvelle version d’Android

Le numéro à retenir est 26.46 pour les services Google Play. Il ne désigne ni Android 17 ni une version de One UI ou d’HyperOS. Les notes de Google regroupent plusieurs composants mis à jour séparément et signalent que certaines fonctions peuvent être expérimentales ou réservées à certains utilisateurs.

L’absence de cet aperçu ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à une panne de Quick Share. Cette nouveauté ne change pas non plus les conditions de partage entre un Android et un iPhone, qui dépendent de la compatibilité des appareils.