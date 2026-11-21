PureView de retour ? HMD montre un téléphone à 4 caméras et un nom connu des photographes

Le nom PureView réapparaît dans un court teaser attribué à HMD, avec un téléphone au gros bloc photo circulaire et une inscription Schneider-Kreuznach Optics. Ce retour pourrait intéresser les nostalgiques des Nokia centrés sur la photographie. Mais le clip ne révèle encore ni les capteurs, ni le prix, ni une disponibilité en France.

Ce que montrent réellement les dix secondes de vidéo

La séquence commence par une présentation HMD et le nom PureView, puis dévoile le dos de l’appareil. On distingue quatre ouvertures dans le module circulaire, une longue zone de flash et un élément rectangulaire. Cette dernière forme évoque un téléobjectif périscopique ; elle ne permet pas d’en déduire un grossissement optique ou une définition.

Le teaser a été signalé dès le 18 novembre sur le forum de HMD, où un employé aurait annoncé une arrivée prochaine. Ce n’est donc pas, à ce stade, une fiche produit complète. Le nom de Schneider-Kreuznach constitue le détail le plus marquant, sans préciser encore quelles optiques ou quelle collaboration technique il recouvre.

PureView ne désigne pas une formule photo unique

Le label rappelle notamment les Nokia 808 PureView et Lumia 1020. HMD avait ensuite repris ce nom pour le Nokia 9 PureView, présenté en 2019 avec son ensemble de cinq caméras arrière. La nouveauté visible ici est différente : le logo HMD apparaît sur le téléphone, avec la référence à Schneider-Kreuznach dans le module.

Il ne faut donc pas attendre automatiquement le retour du fonctionnement du Nokia 9. Un nom commercial commun ne garantit ni les mêmes capteurs, ni le même traitement, ni la même méthode de prise de vue. Les premiers clichés originaux permettront de juger plus utilement ce qu’apporte le nouvel appareil.

Les informations qui manquent encore pour envisager un achat

Aucune annonce complète ne fixe la date de présentation, le processeur, la batterie ou les caractéristiques de chaque caméra dans les éléments disponibles. La phrase annonçant une arrivée prochaine ne vaut pas calendrier français. Aucun prix en euros n’est établi non plus.

Pour un lecteur intéressé avant tout par la photographie, les questions concrètes restent ouvertes : quelles focales seront disponibles, quelles caméras bénéficieront de stabilisation et quels résultats le téléphone produira-t-il en basse lumière ? Le teaser donne une direction et un nom, pas encore les réponses. Il faudra une fiche officielle et des images prises avec l’appareil pour parler de retour réussi.