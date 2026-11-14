Puces Nvidia : Washington envisage aussi de restreindre leur accès à distance

Les États-Unis étudient la possibilité de limiter l’accès à distance de certaines entreprises chinoises aux puces avancées pour l’intelligence artificielle. Selon les responsables interrogés par l’Associated Press, des responsables de l’administration évoquent cette piste en plus du contrôle des exportations. La question est simple : que se passe-t-il quand une puce reste dans un centre de données hors de Chine, mais qu’un client chinois utilise sa puissance par Internet ?

La puce reste sur place, le calcul peut être utilisé ailleurs

Une entreprise qui entraîne un modèle d’IA peut acheter des accélérateurs pour ses propres serveurs ou louer cette puissance à un prestataire. Dans le second cas, le client envoie ses tâches au centre de données, qui exécute les calculs puis renvoie les résultats. Une entreprise peut ainsi avoir accès à des ressources puissantes sans faire livrer un seul serveur dans ses locaux.

Les contrôles à l’exportation portent notamment sur le matériel, sa destination et ses destinataires. Une restriction sur l’accès à distance soulèverait d’autres questions : quels services entreraient dans son champ, comment déterminer quels clients sont concernés et à quelles entreprises demander de vérifier ces informations ? C’est ce qui ferait la différence entre une règle ciblée et une obligation beaucoup plus large pour les fournisseurs de calcul.

Ce qu’un éventuel texte devrait préciser

Le premier élément sera la liste des puces. Une mesure concernant certains accélérateurs de centres de données aurait un périmètre différent d’une règle s’appliquant à un ensemble de services. Le deuxième sera la définition des clients concernés et le troisième, le rôle attribué aux prestataires. La localisation des machines ne répond pas à elle seule à ces trois questions.

Pour un lecteur français, l’enjeu porte d’abord sur l’accès professionnel à la puissance de calcul et sur les obligations éventuelles des plateformes qui la louent. Le reportage ne fait état d’aucune nouvelle limite sur la vente de cartes GeForce en France. À ce stade, Washington examine une piste. Son effet concret dépendra d’un éventuel texte et de son périmètre.

Exemple concret : une équipe qui réserve des accélérateurs à l’heure auprès d’un fournisseur peut changer de centre de données sans manipuler le matériel. Pour elle, la question serait de savoir si la règle dépend du pays de facturation, de l’entité qui commande le calcul ou du lieu où les serveurs sont installés. Ces critères n’ont pas été annoncés.