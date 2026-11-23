La version 1.1.0 du projet communautaire ajoute des vagues d’ennemis et revoit le HDR. Votre propre exemplaire du jeu PS4 reste nécessaire.

P.T. : le portage PC ajoute un mode de survie dans la rue devant la maison

Le couloir de P.T. ne constitue plus le seul terrain de jeu de son portage communautaire. La mise à jour 1.1.0 ajoute Survive the Night, un mode de survie dans la rue devant la maison, avec des vagues d’adversaires. Publiée le 21 novembre, elle concerne un projet de fan pour ordinateur, qui nécessite les données de votre propre exemplaire PS4.

Le changement est conséquent pour ce teaser d’horreur. La nouvelle activité propose une boucle de combat et de progression, tandis que le parcours d’origine conserve sa place. C’est donc un ajout conçu par l’auteur du portage, pas un contenu inédit annoncé par Konami ou Kojima Productions.

Une activité qui se mérite après le parcours principal

Les notes de la version 1.1.0 précisent la condition d’ouverture : terminer NG+4. Le mode devient ensuite accessible depuis la rubrique des suppléments ou par la porte de sortie finale. Le niveau de nouvelle partie est affiché dans cette rubrique, ce qui permet de vérifier où l’on en est.

Le joueur peut choisir une vue à la première ou à la troisième personne. Cinq difficultés encadrent les affrontements ; des objectifs intermédiaires et des événements modifient le déroulement des vagues. L’arsenal comprend plusieurs armes à feu et une option de combat au corps à corps. Une variante quotidienne complète cette activité.

Cette structure transforme la question posée au joueur : après avoir appris à progresser dans P.T., il s’agit ici de tenir face à des attaques successives. Elle ne permet cependant pas de juger à distance la qualité des sensations ou l’équilibrage des difficultés. Menow n’a pas réalisé de partie sur cette version.

Un portage natif, avec vos fichiers PS4

Le dépôt du développeur LoreanXavier apporte une précision décisive pour l’accès : le projet reconstruit le fonctionnement du jeu dans un moteur pour ordinateur, plutôt que d’émuler la console. Il lit les niveaux, modèles, textures et sons depuis les données fournies par le joueur. Le code et l’installateur ne constituent pas une distribution du jeu original.

L’auteur indique avoir développé et testé le portage avec l’édition américaine CUSA01127. L’édition européenne CUSA01114 est acceptée, mais il précise ne pas avoir examiné lui-même ses données. Un fichier commercial encore chiffré pour la console ne suffit pas : le projet ne le déchiffre pas.

Cette condition change complètement la portée du mot « disponible ». On peut consulter le code et les versions du portage sans pour autant disposer du jeu nécessaire pour le lancer. Il ne s’agit pas d’un retour de P.T. dans une boutique PC.

Le HDR et les commandes évoluent aussi

La mise à jour inclut une nouvelle sortie HDR native et son écran de calibration, ainsi que des corrections d’affichage. Le remappage des touches permet d’adapter les commandes au clavier utilisé. Les notes recensent également des ajustements d’accessibilité et de stabilité.

Des paquets sont prévus pour Windows, Linux et macOS. Cette présence sur trois systèmes ne garantit pas un fonctionnement identique sur chaque machine : l’environnement graphique, les fichiers du jeu et les réglages restent à prendre en compte. Pour un joueur déjà équipé, la condition NG+4 constitue surtout le point à vérifier avant de chercher le nouveau mode dans les menus.