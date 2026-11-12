PS6 : une présentation au printemps 2027 est évoquée, que sait-on vraiment de la prochaine PlayStation ?

Un rendez-vous au printemps 2027 est évoqué pour la prochaine PlayStation. Cette information attribuée à GameGPU reste une rumeur. Elle concerne une possible présentation de la PS6. Les fenêtres de commercialisation évoquées vont de fin 2027 à 2028.

Une présentation peut précéder la sortie de plusieurs mois

Un premier aperçu pourrait servir à parler de l’architecture ou des outils mis à disposition des studios. Pour choisir entre acheter une PS5 aujourd’hui ou attendre, les éléments décisifs resteront la date de vente, le prix en France, les jeux de lancement et la compatibilité avec votre bibliothèque. Aucun de ces éléments ne découle de la date évoquée.

Ce que les travaux de Sony et AMD permettent d’expliquer

Sony et AMD collaborent autour du projet Amethyst, qui porte notamment sur des techniques de rendu et d’apprentissage automatique. L’un des enjeux est de rendre moins coûteux le calcul de l’éclairage. Le traçage de rayons peut servir à calculer certains reflets ou ombres. Le traçage de chemins pousse plus loin la simulation des rebonds lumineux, avec une charge de calcul généralement supérieure.

Pour un joueur, le bénéfice se jugera dans les scènes où la lumière change vite, par exemple lorsque l’on passe d’un intérieur sombre à une rue très éclairée. Il faudra des jeux montrés dans des conditions identifiables pour savoir quel niveau de détail est possible et à quelle cadence. Le calendrier rapporté ne donne aucune garantie de 60 images par seconde.

Visuel Menow. Reconstitution d’une manette DualSense.