Les captures PS5 envoyées dans PlayStation App ne constituent pas une sauvegarde permanente : elles y restent accessibles pendant 14 jours après leur création. Pour conserver une séquence, téléchargez-la sur votre téléphone ou copiez-la depuis la console sur une clé USB. Le bon choix dépend notamment de la durée et de la définition de votre vidéo.

Téléphone ou clé USB : choisissez selon votre capture

Votre besoin La méthode à privilégier La limite importante Récupérer rapidement une capture d’écran PlayStation App, puis téléchargement sur le téléphone Il faut enregistrer le fichier avant la fin des 14 jours. Récupérer un court clip compatible Envoi vers PlayStation App Vidéo de moins de 3 minutes, jusqu’à 1 920 × 1 080 pixels. Conserver une vidéo 4K ou plus longue Copie sur un support USB depuis la Galerie multimédia Le transfert automatique vers l’application ne prend pas ces vidéos en charge. Archiver plusieurs fichiers Sélection multiple dans la Galerie multimédia Contrôlez les fichiers copiés avant de supprimer les originaux.

Sur le téléphone : téléchargez le fichier, ne vous contentez pas de le voir

Le fonctionnement des captures dans PlayStation App distingue l’accès temporaire dans l’application et l’enregistrement sur votre appareil. Un abonnement PlayStation Plus n’est pas nécessaire.

Associez votre PS5 à PlayStation App et mettez l’application à jour. Sur la console, ouvrez Paramètres → Captures et diffusions → Captures → Téléchargement en amont automatique. Dans l’application, ouvrez Bibliothèque → Captures et activez la fonction si nécessaire. Ouvrez la capture souhaitée, puis choisissez Télécharger pour en conserver une copie sur votre téléphone.

L’activation ne fait pas remonter automatiquement toutes les anciennes captures. Les captures automatiques de trophées et de défis ne sont pas non plus envoyées de cette manière. Pour une capture compatible déjà présente, utilisez son menu d’options dans la galerie et l’envoi vers PlayStation App.

Sur USB : partez de la Galerie multimédia

Pour un archivage depuis la console, la Galerie multimédia de la PS5 permet de copier les captures sur un lecteur USB. Ne confondez pas cette opération avec le déplacement d’un jeu sur du stockage externe.

Branchez votre support USB sur la PS5. Ouvrez la Galerie multimédia, puis retrouvez la capture dans l’ensemble des fichiers. Les filtres et albums par jeu peuvent faciliter la recherche. Sélectionnez le fichier, ouvrez Plus, puis choisissez Copier sur le lecteur USB. Pour plusieurs éléments, utilisez la sélection multiple. Après la copie, ouvrez les fichiers sur votre ordinateur et vérifiez l’image, le son et la durée avant tout nettoyage de la console.

Avant de partager : vérifiez aussi le son

Une vidéo peut contenir votre microphone ou les voix du groupe si ces enregistrements étaient activés. Regardez le passage et écoutez-le avant de l’envoyer. Pour ne conserver qu’une séquence utile, les outils de modification de la PS5 permettent de raccourcir le clip et de prévisualiser le résultat. Gardez séparément l’original si vous souhaitez pouvoir refaire le montage.