PS Remote Play affiche les jeux de votre console sur Android ou iPhone. Voici comment préparer la PS5, connecter une manette et éviter les pièges réseau.

Votre télé est occupée ? Vos jeux PS5 peuvent continuer sur votre smartphone

Vous pouvez continuer à jouer à votre PS5 sur un iPhone ou un smartphone Android quand le téléviseur est occupé. PS Remote Play transmet l’image et les commandes entre la console et le téléphone. Le jeu continue de tourner sur votre PS5 : l’application n’en installe pas une version mobile et la console doit rester accessible par le réseau.

Pour un usage à la maison, cela peut éviter d’interrompre une partie parce qu’une autre personne souhaite utiliser l’écran. La réussite dépend cependant des deux appareils et de leur connexion, pas uniquement de la puissance du téléphone.

Préparer la PS5 avant de quitter le téléviseur

Installez PS Remote Play sur votre téléphone et utilisez le même compte PlayStation que sur votre console. Le guide officiel pour appareils mobiles détaille ensuite l’activation sur PS5 :

Ouvrez Paramètres > Système > Lecture à distance, puis activez Activer Lecture à distance. Pour pouvoir réveiller la console au lieu de la laisser allumée, ouvrez Système > Gestion de l’alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos. Activez Rester connecté à Internet et Autoriser la mise sous tension de la PS5 depuis le réseau. Dans l’application mobile, connectez-vous, choisissez PS5 et laissez-la rechercher votre console.

Effectuez cette première connexion près de la console. Vous pourrez ainsi vérifier le compte et les réglages sans découvrir un problème une fois parti. Une PS5 complètement éteinte ne correspond pas au mode repos configuré dans cette procédure.

Une DualSense pour retrouver les vraies commandes

Les boutons tactiles peuvent s’afficher à l’écran du téléphone, mais une manette compatible évite d’en couvrir une partie avec les doigts. Pour associer une DualSense en Bluetooth, Sony explique dans son guide de connexion de la manette de partir d’une manette éteinte, débranchée de son câble USB. Maintenez ensemble la touche de création et la touche PS jusqu’au clignotement, puis choisissez la manette dans les périphériques Bluetooth du téléphone.

La documentation indique la prise en charge à partir d’Android 12 et d’iOS 14.5 pour la DualSense. Les fonctions ne sont toutefois pas toutes identiques à celles d’une connexion à la PS5. Sony exclut notamment le retour haptique sur appareil mobile, ainsi que l’utilisation de la prise casque de la manette. Prévoyez donc votre sortie audio directement sur le téléphone.

Le débit ne suffit pas à garantir une partie fluide

Sony donne un minimum de 5 Mbit/s dans les deux sens et recommande 15 Mbit/s ou davantage pour de meilleures conditions. Le débit montant mérite autant d’attention que le débit descendant : la console doit transmettre l’image, pendant que le téléphone lui renvoie les commandes.

Si la connexion peine, commencez par un diagnostic simple. Le guide de dépannage de Lecture à distance conseille de vérifier les comptes, l’activation et les mises à jour, puis le réseau. Il recommande notamment le Wi-Fi 5 GHz et la mise en pause des téléchargements qui accaparent la connexion. Sur PS5, le test se trouve dans Paramètres > Réseau > État de la connexion > Tester la connexion Internet.

Par exemple, si l’application trouve bien la PS5 mais que l’image se dégrade pendant un téléchargement important, le premier suspect est la connexion disponible. Si elle ne trouve aucune console, revérifiez d’abord le compte et le mode repos. Ces deux symptômes appellent des contrôles différents.

Ce qui ne suit pas le jeu sur le petit écran

Tous les contenus ne sont pas compatibles : les jeux exigeant PS VR ou PS VR2 font partie des exclusions. La lecture d’un Blu-ray ou d’un DVD et certaines autres activités ne fonctionnent pas simultanément avec Lecture à distance.

Hors Wi-Fi, l’application demande d’autoriser l’usage des données mobiles ; cette possibilité dépend aussi de l’opérateur et du réseau. Sony avertit que le volume consommé est important. Pour libérer simplement le téléviseur à la maison, commencer sur votre Wi-Fi permet donc de vérifier le fonctionnement sans entamer inutilement le forfait du téléphone.