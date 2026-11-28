Acheter une PS5 au prix habituel devient compliqué à l’approche de Noël. Le 28 novembre, la boutique française de Sony indique une rupture pour les trois modèles : Standard, Digital et Pro. Chez Fnac et Darty, les offres que nous avons relevées proviennent de vendeurs partenaires, avec des tarifs qui dépassent largement ceux de Sony.

Le succès de GTA 6 s’inscrit dans cette tension sur les stocks. Dans son enquête publiée ce samedi, Le Monde décrit des difficultés d’approvisionnement chez des revendeurs français, notamment à Paris. Notre relevé des boutiques en ligne permet de distinguer une console indisponible chez le fabricant d’une annonce toujours ouverte chez un autre vendeur.

Les trois PS5 sont indisponibles chez Sony

Lors du contrôle effectué le 28 novembre entre 10 h 47 et 10 h 53, heure de Paris, les fiches françaises de Sony affichaient « Actuellement en rupture de stock » et « Non disponible à l’achat ». Aucune date de retour n’était indiquée.

Ce constat concerne la vente en ligne sur ces trois fiches. Il ne permet pas de connaître le stock de chaque magasin en France. Une disponibilité locale peut aussi changer au cours de la journée.

Chez Fnac et Darty, regardez surtout la ligne « vendu par »

Le nom de l’enseigne en haut de la page ne suffit pas à identifier le vendeur. Une place de marché permet à des entreprises partenaires de proposer leurs propres prix et délais sur le site d’une grande enseigne.

Page consultée Vendeur de l’offre relevée Prix Livraison annoncée Fnac, PS5 Standard 1 To You Get – Innovation and Technology 1 467,51 € Du 7 au 11 décembre ; expédition du Portugal Fnac, PS5 Digital 825 Go MobiTechStore 1 159,99 € 2 décembre ; expédition de France Darty, PS5 Standard 1 To INSTYLEANDJOY 1 390 € + 8,29 € de livraison Dès le 9 décembre pour Paris 75001 ; expédition d’Italie

La Standard proposée chez Darty revient ainsi à 1 398,29 € avec les frais affichés, soit 748,30 € de plus que le prix Sony. La Digital relevée chez Fnac coûte 560 € de plus que le tarif du fabricant. Ces montants sont des prix demandés : ils ne prouvent pas que des acheteurs ont payé ces sommes.

Les pages proposaient une commande, avec les délais ci-dessus. Nous n’avons pas vérifié leurs stocks physiques ni passé commande. Aucune offre vendue directement par Fnac ou Darty n’a été confirmée dans ce relevé. Les pages Amazon France et Micromania n’ont pas pu être contrôlées : leur disponibilité reste inconnue.

Avant de payer davantage, vérifiez le modèle et le délai

Commencez par comparer une même console : une Standard avec lecteur, une Digital et une Pro ne rendent pas les mêmes services. Vérifiez ensuite le vendeur réel, le pays d’expédition, les frais, l’état neuf ou reconditionné et la date annoncée pour votre adresse. Un pack avec jeu ou deuxième manette doit également être comparé à contenu équivalent.

Une livraison prévue en décembre n’est pas un retrait immédiat en magasin. Si vous pouvez patienter, les fiches officielles constituent un repère pour reconnaître le retour d’une offre au tarif Sony. En revanche, aucune date de réapprovisionnement vérifiée ne permet ici de promettre une console pour Noël.

Le phénomène dépasse la France : notre précédent article détaillait les annonces de revente américaines de PS5 Pro après GTA 6. Pour un achat français, le montant à comparer reste celui de l’offre précise, frais compris, avec son vendeur et son délai.

Visuels : Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games. Ressources presse PlayStation.