Le créateur de la PS5 Pro dans une tour Phanteks détaille ses deux versions, son apprentissage de la conception 3D et les dépenses engagées.

PS5 Pro dans une tour de PC : son créateur raconte jusqu’à 120 heures de travail

La PS5 Pro installée dans une tour de PC n’a pas seulement demandé un changement de boîtier. Nico, son créateur, raconte désormais avoir consacré 80 à 120 heures à ses deux versions successives. Son témoignage apporte une autre lecture du projet PS5C : derrière la réalisation très propre se trouvent de l’apprentissage, des pièces ratées et une première solution de refroidissement abandonnée.

Nous avions présenté cette PS5 Pro intégrée dans une tour Phanteks. Les nouveaux détails rapportés le 25 novembre par Tom’s Hardware, qui a échangé avec le créateur, concernent notamment le temps de conception et le budget réellement engagé.

Les 120 heures ne correspondent pas à un simple assemblage

Nico n’avait pas d’expérience préalable en conception assistée par ordinateur. Il a dû dessiner les pièces de fixation de la carte mère, le support du refroidisseur et la plaque des connecteurs, puis les produire en impression 3D. La durée annoncée couvre son apprentissage et ses révisions, pas seulement le montage final.

La nuance est importante pour qui regarde la photo en se demandant combien de temps prendrait une reproduction. Un assemblage peut paraître évident une fois les supports terminés. Concevoir ces supports oblige au contraire à vérifier les dimensions, corriger les ajustements et recommencer lorsqu’une pièce ne convient pas.

Le résultat visible ne raconte donc pas tous les essais. Sur sa publication originale, sous le nom tituzrulz, le créateur confirme que la carte de la console se trouve derrière la plaque intérieure. Le boîtier est bien un Phanteks XT V3, précise-t-il à un lecteur : l’habillage donne à l’ensemble l’allure d’un PC alors qu’une partie essentielle du travail reste cachée.

La carte de la console et son refroidissement dans le montage. Photos : Nico / PS5C-PRO, via Tom’s Hardware.

Une première pompe a conduit à revoir le refroidissement

Sa première réalisation commandait la pompe à partir du signal du ventilateur de la PS5. Elle tournait trop vite. La révision emploie un Lian Li HydroShift II LCD-C, qui peut fonctionner sans dépendre d’un logiciel Windows.

La fiche du fabricant confirme un mode autonome et des commandes sur le module. Ce choix répond à un vrai problème d’intégration : une console ne permet pas d’installer l’utilitaire informatique d’un refroidisseur comme on le ferait sur un PC. Il faut que les fonctions indispensables restent disponibles sans cet utilitaire.

Le changement illustre ce qui distingue une liste de composants compatibles sur le papier d’un montage réellement utilisable. Le radiateur doit tenir dans le boîtier, mais la commande de la pompe et l’alimentation doivent aussi convenir à la machine que l’on conserve.

Entre 800 et 1 000 francs suisses, en comptant les deux versions

Nico évalue ses dépenses cumulées à 800 à 1 000 francs suisses, soit environ 880 à 1 100 € au taux de référence de la BCE du 25 novembre 2026 (1 € pour 0,9085 franc suisse), impressions ratées comprises. C’est le budget de son parcours de conception et de ses deux réalisations. Il ne faut pas le lire comme le prix d’un kit commercial ni comme le coût précis d’une copie du montage final.

Ces nouveaux éléments éclairent surtout la démarche. La création lui permet de personnaliser sa console, et il dit sur Reddit prendre plaisir à la construction. Le temps et l’argent consacrés au projet mesurent cet investissement personnel ; ils ne constituent pas, à eux seuls, une preuve de performances supérieures.