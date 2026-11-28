Le prix demandé par un revendeur ne remplace pas le tarif Sony. Les repères à garder avant d’acheter une console au-dessus de son prix conseillé.

Une annonce de revente ne fixe pas la valeur d’une PS5 Pro. Le Washington Post rapporte ce montant américain le 27 novembre : environ 1 734 € par conversion. Un prix affiché ne prouve pas qu’un acheteur l’a payé.

Le repère Sony reste de 899,99 € en Europe

Le barème officiel de Sony, applicable depuis le 2 avril, fixe la PS5 Pro à 899,99 dollars aux États-Unis et 899,99 € en Europe. Ces deux prix portent sur des marchés différents : convertir une offre américaine ne donne pas un tarif français.

La conversion ci-dessus utilise le taux de référence de la BCE du 27 novembre : un euro pour 1,0957 dollar. Elle reste indicative, hors frais d’importation. Pour comparer une commande étrangère, il faut regarder le total livré et les conditions de retour, pas seulement le montant converti.

Une surcote n’ajoute rien à la console

À référence et contenu identiques, payer davantage ne change ni le matériel ni les jeux accessibles. Un ensemble comprenant des accessoires peut toutefois coûter plus cher qu’une console seule : comparez chaque élément avant de considérer toute différence comme une hausse du prix de la machine.

Avant de commander, identifiez le vendeur qui facture, l’état de la console, les accessoires inclus et la date de livraison. Une place de marché peut afficher une offre d’un tiers ; son nom ne suffit pas à identifier le professionnel responsable de la vente. Vérifiez ces lignes dans le récapitulatif final.

Menow avait déjà documenté les surcotes relevées en Bulgarie avant le lancement de GTA 6. Le relevé américain apporte un nouvel exemple ; il ne permet pas de déclarer toutes les boutiques françaises en rupture ni de prévoir la date d’un réassort. Pour un achat en France, comparez d’abord des offres réellement livrables avec le repère européen de Sony.