La PS5 peut démarrer avec le microphone coupé. Deux options distinctes règlent la connexion au compte et le lancement d’un chat vocal.

PS5 : votre micro s’active à la connexion ? Ce réglage vous évite de l’oublier

La PS5 permet de garder le microphone en sourdine dès la connexion à votre compte. Inutile de compter uniquement sur le réflexe d’appuyer sur la DualSense à chaque démarrage. Une option règle ce comportement, tandis qu’un second paramètre concerne l’entrée dans un chat vocal ou une diffusion.

Un micro actif ne signifie pas que votre salon est diffusé en permanence. En revanche, quand une fonction utilise la voix, mieux vaut savoir quel périphérique est sélectionné et à quel moment il peut capter le son. Le réglage proposé par Sony répond à cette situation concrète, sans demander de débrancher le matériel.

Choisir la sourdine au moment de la connexion

La documentation audio française de PlayStation donne les intitulés à rechercher :

Ouvrez Paramètres > Son, puis la rubrique Microphone. Sélectionnez État du microphone après connexion. Choisissez Mettre en sourdine.

Le principe est de démarrer avec le micro coupé et de l’activer volontairement lorsque vous souhaitez parler. Pour une partie en solo suivie d’une discussion avec des amis, cela évite de laisser le choix fait lors de la session précédente dicter votre comportement sans y penser.

Le début d’un chat dispose de sa propre option

Juste à côté, le réglage État du microphone au démarrage d’un chat vocal ou d’une diffusion traite un autre moment. Choisir Mettre en sourdine demande à la console de couper le micro lorsque cette activité commence. Ne pas modifier conserve son état courant.

Ces deux options répondent donc à deux habitudes différentes : la première concerne la connexion au compte ; la seconde, l’ouverture de la communication. Si vous voulez décider à chaque discussion quand votre voix devient audible, examinez les deux. Vous pourrez ensuite activer le micro depuis la carte correspondante lorsque vous serez prêt.

Le voyant de la DualSense donne un repère immédiat

La page d’assistance PS5 de Sony explique la touche mode silencieux de la manette : allumée, elle indique le micro en sourdine ; éteinte, le micro actif. Une pression fait passer d’un état à l’autre.

Le maintien de cette touche a un effet différent : il coupe aussi la sortie audio des haut-parleurs, notamment ceux du téléviseur et de la manette. Si vous vouliez seulement éviter de parler et que tout le son disparaît, vérifiez ce point avant de modifier les volumes ou de débrancher votre casque. Une nouvelle pression permet de revenir à l’état précédent.

Enfin, appuyez sur la touche PS puis ouvrez Micro dans le centre de contrôle pour vérifier le périphérique d’entrée choisi. C’est particulièrement utile si vous alternez entre le micro intégré à la manette et un casque-micro. Le réglage de niveau sert à ajuster la voix captée ; il ne remplace pas la mise en sourdine. Avant une discussion importante, le bon contrôle est donc l’état du micro et le périphérique sélectionné, puis son niveau si nécessaire.