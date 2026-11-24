Redux reconstruit l’éclairage du Penrose et ajoute la sélection des chapitres ainsi qu’Express Checkout. La sortie française est annoncée pour le 26 novembre.

PS5 : l’hôtel de The Spectrum Retreat revient avec du ray tracing et un défi de vitesse

Le Penrose rouvre ses portes, avec ses couloirs impeccables et son personnel inquiétant. The Spectrum Retreat: Redux arrive sur PS5 le 26 novembre à 10 h, heure de Paris, d’après la fiche française du PlayStation Store. Cette nouvelle version du thriller à énigmes ajoute des reflets en ray tracing, le HDR et un mode de course contre la montre baptisé Express Checkout.

Un hôtel dont il faut comprendre les règles

Le jeu de Dan Smith place le joueur dans la peau d’Alex, un client qui se réveille sans se souvenir de son arrivée. Une voix inconnue l’aide à enquêter sur cet établissement art déco isolé. Le récit aborde la mémoire et le deuil, tandis que les journées suivent une routine de plus en plus troublante.

Les mécanismes présentés par Dan Smith Studios et Ripstone reposent sur l’absorption et l’échange de couleurs. Il faut s’en servir pour franchir des barrières, détourner l’énergie et modifier l’organisation des espaces. Le décor de l’hôtel et les salles de réflexion donnent ainsi deux formes complémentaires à l’enquête : observer les habitudes du lieu, puis résoudre des problèmes de logique et de perspective.

Des reflets retravaillés, mais aussi un accès direct aux chapitres

La présentation de la version PS5 annonce un éclairage entièrement refait et des reflets en ray tracing. Elle mentionne aussi le HDR, un son surround 5.1 amélioré et des optimisations de performances et de gameplay, sans chiffrer une définition ou une fréquence d’images.

La sélection des chapitres permettra de revenir à une partie précise de l’aventure. Express Checkout ajoute un objectif différent : terminer le parcours rapidement. Pour ceux qui connaissent déjà les solutions, ce mode donne une raison de travailler l’enchaînement des actions plutôt que de découvrir une énigme une seconde fois.

Une aventure solo, jouable hors ligne

La fiche française indique un joueur, le jeu hors ligne et la prise en charge de la Lecture à distance. Les vibrations et les effets de gâchette de la DualSense sont également annoncés. Les options d’accessibilité comprennent notamment des couleurs alternatives, utiles dans un jeu qui s’appuie autant sur leur distinction, ainsi que la possibilité de désactiver vibrations et gâchettes adaptatives.

Redux est une nouvelle édition de The Spectrum Retreat, pas une suite située dans un autre hôtel. Au 24 novembre, la fiche PS5 porte encore la mention « Annoncé » et n’affiche pas de tarif français dans les informations consultées. Aucun accès gratuit pour les propriétaires de l’ancienne version n’y est promis.