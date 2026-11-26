LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir se laisse essayer pendant 90 minutes sur PS5 avec PlayStation Plus Premium. Le jeu complet est proposé avec une limite de temps : assez pour se faire une première idée de ce Gotham en briques, sans acheter immédiatement l’aventure. L’édition Standard bénéficie parallèlement d’une réduction sur le Store français, où elle est affichée à 48,99 € au lieu de 69,99 € lors de notre vérification du 25 novembre.

La promesse mérite d’être lue avec sa condition : Premium est nécessaire pour cet essai. Ce n’est ni une distribution du jeu à tous les abonnés, ni l’annonce d’une entrée dans le catalogue Extra. La fiche française de LEGO Batman indique un accès de 1,5 heure au jeu complet, soit une heure et demie.

Un essai chronométré, pas Gotham à conserver dans sa bibliothèque

Le téléchargement donne accès à une partie du temps de jeu, plutôt qu’à une version dont la durée serait libre. Une fois le temps accordé consommé, la présence du jeu sur le stockage de la console ne permet pas de poursuivre indéfiniment avec cette licence d’essai.

Cette différence évite une mauvaise comparaison avec les jeux mensuels de PlayStation Plus. Pour ces derniers, l’ajout pendant la période prévue ouvre un accès lié à l’abonnement. Ici, le bénéfice précis est de tester LEGO Batman avant de décider de son achat. Le nom du service est commun, mais le droit obtenu n’est pas le même.

Si vous possédez déjà Premium, pensez donc à regarder les essais avant d’acheter un titre qui vous intrigue. Si vous avez Essential ou Extra, une montée en gamme uniquement pour ces 90 minutes mérite un calcul séparé : le prix du changement de formule dépend de votre situation et doit être vérifié sur votre compte.

Le bon test : aimer Batman ne suffit pas à aimer chaque jeu Batman

L’Héritage du Chevalier Noir suit le parcours de Bruce Wayne, de sa formation à son rôle de protecteur de Gotham. La présentation officielle française met en avant un monde ouvert, des combats mêlant combos et discrétion, des gadgets et plusieurs véhicules emblématiques. Le jeu est développé par TT Games et édité par Warner Bros. Games.

Pour un amateur du personnage, l’essai peut surtout départager deux envies : reconnaître ses héros et leurs références, ou apprécier la façon dont on les dirige. Le premier plaisir se devine facilement sur une image ; le second dépend de la manette, du rythme des objectifs et de l’envie d’explorer.

Profitez de votre partie pour observer ce qui vous donne spontanément envie de continuer. Est-ce le prochain objectif, les déplacements, un combat ou le détour vers une activité ? Ce sont des indices plus utiles pour un achat qu’une liste de personnages que vous connaissez déjà.

Pour jouer à deux, le point important est le canapé

Le jeu prend en charge la coopération locale à deux joueurs, mais pas la coopération en ligne, selon la FAQ de Sony. Il est donc adapté à une aventure partagée sur la même installation, plutôt qu’à un rendez-vous avec un ami connecté depuis une autre maison.

La version proposée est celle de la PS5, également utilisable sur PS5 Pro. La FAQ précise qu’il n’existe pas de version PS4 de cette aventure. Elle confirme aussi qu’un abonnement PlayStation Plus n’est pas requis pour jouer en multijoueur local lorsque l’on possède le jeu : la condition Premium concerne ici l’accès à l’essai.

Pour un achat familial, cette distinction peut compter davantage que le nombre de costumes. Avant de payer pour une soirée à deux, vérifiez comment vous comptez effectivement jouer : même canapé, même console ou chacun chez soi. Un nom de franchise familier ne garantit pas que les fonctions multijoueurs correspondent à celles d’un épisode précédent.

Ce que vous pouvez réellement décider en une heure et demie

Les 90 minutes ne sont pas une promesse d’atteindre telle mission ou de visiter tout Gotham. L’avancement varie avec l’expérience du joueur et le temps consacré à chaque activité. Le rôle d’un essai aussi court est de vérifier le plaisir immédiat, pas de certifier la qualité de toute la campagne.

Vous pouvez vous concentrer sur trois questions : les combats sont-ils agréables à répéter, les déplacements donnent-ils envie de parcourir la ville, et le ton LEGO plaît-il aux personnes qui joueront ? Rien n’oblige à répondre positivement aux trois. Un essai évite précisément de confondre l’envie d’un univers avec celle d’y passer de nombreuses soirées.

Ne vous imposez pas non plus de tout découvrir avant la fin du compteur. Si la prise en main suffit à vous convaincre, le temps restant peut servir à examiner les options utiles à votre installation plutôt qu’à chercher à voir le maximum de scènes.

La progression n’est pas perdue si vous achetez ensuite

PlayStation explique sur sa page française des essais Premium que la progression et les trophées sont conservés si l’on achète le jeu. Cette continuité permet de commencer une partie pour se décider, puis de poursuivre après achat au lieu de considérer l’essai comme une simple visite sans suite.

La fiche du Store indique des voix et des textes en français pour cette version. Vérifiez néanmoins le nom exact du jeu, la formule de votre compte et la présence de l’option d’essai au moment de lancer le téléchargement. Les fiches de contenus additionnels et de différentes éditions ne donnent pas toutes le même droit d’accès.

48,99 € pour le jeu de base, avec une échéance distincte de l’essai

La réduction française actuellement affichée est de 30 %, soit 21 € de moins sur l’édition Standard. Sa fin est annoncée le 30 novembre à 23 h 59 UTC : pour la France métropolitaine, cela correspond au 1er décembre à 0 h 59. Ce calendrier appartient à la promotion d’achat, pas à une fermeture annoncée de l’essai.

L’édition Deluxe ajoute des contenus à l’aventure principale. Une mise à niveau payante n’est donc pas à confondre avec l’achat du jeu de base. Si l’objectif est simplement de découvrir Gotham puis de continuer la campagne, commencez par vérifier le prix et le contenu de l’édition Standard. L’essai vous permet de faire ce choix après avoir tenu Batman à la manette.