Quatre heures pour découvrir Control Resonant sur PS5 : l’essai Premium permet de se décider avant l’achat, avec sa progression conservée.

Control Resonant peut se découvrir pendant quatre heures sur PS5 avec PlayStation Plus Premium. L’essai donne accès au jeu complet avec une durée limitée, une occasion de prendre en main les pouvoirs de Dylan Faden avant de l’acheter. Sur le Store français, l’édition Standard est également affichée à 47,99 € au lieu de 59,99 € au moment de notre vérification du 25 novembre. L’intérêt est de pouvoir juger le jeu avant de profiter, éventuellement, de cette réduction.

Cette formule ne correspond pas à l’ajout de Control Resonant dans le catalogue Extra. La fiche française précise bien quatre heures d’essai réservées à Premium. Un abonné Essential ou Extra ne dispose donc pas de cet accès avec sa formule actuelle.

Quatre heures dans le vrai jeu, avec une limite à garder en tête

Le principe est différent d’une démonstration construite autour d’un niveau isolé. Sony présente ici un accès au jeu complet, borné par un compteur. Cela permet de découvrir son fonctionnement et son ambiance dans le cadre d’une partie, sans que les quatre heures se transforment en licence permanente.

Le chiffre ne garantit pas non plus un chapitre précis à atteindre. Deux joueurs peuvent avancer à des rythmes très différents, notamment selon le temps consacré à l’exploration et aux réglages. Mieux vaut utiliser l’essai pour répondre à une question personnelle — est-ce que les combats et les déplacements me plaisent ? — plutôt que le considérer comme une course vers une scène annoncée.

Une fois la durée épuisée, continuer nécessite un autre droit d’accès au jeu. Payer Premium pour un mois supplémentaire ne signifie pas acheter Control Resonant. L’essai est particulièrement intéressant si vous possédez déjà cette formule ; si vous envisagez une montée en gamme pour lui seul, comparez d’abord le coût affiché sur votre compte avec celui du jeu.

Dylan remplace Jesse, et le corps-à-corps prend une autre place

Dans cette suite de Control, le personnage jouable est Dylan Faden, le frère de Jesse. Le Bureau fédéral de contrôle et ses phénomènes impossibles restent au cœur de l’univers, mais l’action se déplace dans un Manhattan déformé. La ville permet de découvrir un autre rapport aux distances et à la gravité que les espaces familiers du premier épisode.

L’arme de Dylan, l’Aberration, change de forme. La présentation française du jeu décrit notamment une masse à deux mains et des lames doubles, associées à des capacités surnaturelles. Cette orientation donne une bonne raison de passer par l’essai, même si vous appréciez déjà la série : aimer le premier Control ne remplace pas la prise en main de ce système de combat.

Observez surtout la lisibilité des ennemis, le placement de Dylan et votre confort lors des changements de direction. Une bande-annonce renseigne sur le spectacle ; une session à la manette permet de voir si l’on arrive à lire ce spectacle pendant qu’on doit réagir.

Les réglages d’assistance peuvent rendre l’essai plus révélateur

Un premier obstacle ne suffit pas toujours à savoir si un jeu convient. Dans son explication officielle du mode Assistance, Remedy détaille des réglages séparés pour l’agressivité des ennemis, les dégâts, la récupération d’énergie et la fenêtre d’esquive. Ils peuvent être modifiés pendant la partie.

Leur intérêt est de corriger un point gênant sans forcément changer tous les autres. Si le problème vient de la lecture des attaques, ajuster ce paramètre permet de mieux évaluer l’exploration ou l’histoire. À l’inverse, le studio prévoit aussi des réglages pour augmenter le défi. Remedy précise que l’utilisation de l’Assistance ne verrouille aucun trophée.

Il est donc plus instructif de tester quelques ajustements ciblés que de conclure immédiatement à partir d’un affrontement difficile. Cela ne préjuge pas de votre appréciation du jeu : l’essai sert justement à trouver si son rythme vous convient.

Français, modes graphiques et progression : ce qui est annoncé

La version PS5 propose des voix et des textes en français. Sony annonce un mode Performance visant 60 images par seconde à 1440p et un mode Qualité visant 30 images par seconde en 4K sur PS5. Ce sont des objectifs communiqués, pas des mesures réalisées par Menow.

La question de la sauvegarde compte si l’essai vous convainc. Sur sa page française consacrée aux avantages Premium, PlayStation indique que la progression et les trophées des versions d’essai sont conservés lors de l’achat du jeu. Vous n’avez donc pas à traiter cette partie comme une découverte sans lendemain.

Avant de lancer le téléchargement, vérifiez la mention de l’essai et votre formule sur la fiche rattachée à votre compte français.

La réduction a sa propre échéance

Le tarif de 47,99 € représente une économie de 12 € sur l’édition Standard. Le Store annonce la fin de cette offre le 30 novembre à 23 h 59 UTC, soit le 1er décembre à 0 h 59 à Paris. Cette date concerne la promotion d’achat : elle ne constitue pas une date de retrait annoncée pour l’essai Premium.

Ne confondez pas non plus le jeu principal et la mise à niveau Digital Deluxe, qui ajoute du contenu à une copie existante. Pour décider, l’ordre le plus utile reste de vérifier votre accès à l’essai, de jouer, puis de regarder quelle édition vous souhaitez réellement conserver.