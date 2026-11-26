Sony annonce trois jeux mensuels pour décembre : Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 et Amnesia: The Bunker. Voici les dates et les conditions.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 et Amnesia: The Bunker composent les jeux mensuels PlayStation Plus de décembre 2026. Sony les proposera du mardi 1er décembre au lundi 4 janvier 2027. L’offre concerne les abonnés au service, dès la formule Essential : elle permet d’ajouter ces jeux à sa bibliothèque, avec un accès lié à l’abonnement.

Dans son annonce officielle du 25 novembre, Sony précise les versions : Tony Hawk et Dragon Ball arrivent sur PS5 et PS4, tandis qu’Amnesia: The Bunker est proposé en version PS4. La sélection rapproche ainsi deux licences immédiatement reconnaissables et un jeu d’horreur beaucoup plus oppressant.

Jeu mensuel Versions annoncées Expérience Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — Cross-Gen Edition PS5 et PS4 Skate arcade et création de parcs Dragon Ball Xenoverse 2 PS5 et PS4 Combats et personnage personnalisé Amnesia: The Bunker PS4 Horreur à la première personne

Tony Hawk réunit deux classiques autour de sessions rapides

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 reprend les lieux et les figures de deux épisodes historiques dans une réalisation remise au goût du jour. Le format favorise les tentatives courtes : chercher un trajet efficace, enchaîner les figures, puis recommencer pour améliorer son score. La formule annoncée repose sur des objectifs réorganisés et des passages chronométrés de deux minutes, plutôt que sur une simple conservation à l’identique de toutes les structures des jeux d’origine.

Son intérêt dépasse la nostalgie. La création d’un skateur et celle de parcs offrent une autre manière de jouer lorsque les parcours officiels sont devenus familiers. Dans les améliorations détaillées par Activision en août 2025, les parcs créés peuvent aussi être utilisés entre amis en partie privée. Les niveaux personnalisés ne sont donc pas limités à une visite en solitaire.

Le même billet précise qu’un compte Activision et une connexion Internet sont nécessaires au multijoueur en ligne et à certaines fonctionnalités. Ce point reste utile même lorsque le jeu est obtenu par abonnement : l’ajout à la bibliothèque ne supprime pas les comptes et conditions propres à l’éditeur.

Dragon Ball privilégie votre propre combattant

Xenoverse 2 offre une porte d’entrée différente dans Dragon Ball. Sur son site officiel français, Bandai Namco met en avant la création d’un personnage, les événements de la saga et Conton City, une ville qui rassemble joueurs et activités. Le plaisir consiste autant à façonner son combattant qu’à retrouver les figures connues de l’univers.

Les combats et la progression occupent donc une place centrale, avec des possibilités de jeu en ligne. Pour quelqu’un qui vient d’un jeu de combat plus immédiatement tourné vers l’affrontement entre personnages célèbres, la dimension de personnalisation change l’approche : il faut aussi s’intéresser à l’évolution de son avatar et aux activités proposées autour des batailles.

L’annonce PS Plus ne promet pas l’intégralité des extensions. Le catalogue de contenus supplémentaires de Xenoverse 2 est distinct du jeu de base. Il ne faut donc pas déduire de sa présence dans la sélection que tous les personnages, scénarios ou packs commercialisés au fil des années sont inclus. Le nom de l’édition et son contenu restent les éléments à vérifier avant un éventuel achat complémentaire.

Amnesia fait du bruit et des ressources un danger permanent

Le troisième jeu change radicalement de rythme. Dans Amnesia: The Bunker, le joueur incarne Henri Clément, un soldat français enfermé dans un bunker de la Première Guerre mondiale. La présentation publiée par Frictional Games décrit une menace qui réagit aux actions et aux sons, des provisions limitées et plusieurs façons de résoudre les situations.

Un revolver et une lampe à dynamo ne transforment pas l’aventure en jeu de tir confortable. Il faut décider quand explorer, quels objets conserver et comment utiliser les ressources trouvées. Le cadre semi-ouvert donne de la liberté, mais cette liberté accompagne la pression exercée par la créature et par la nécessité de garder la lumière.

Cette sélection demande donc de choisir selon son envie : les tentatives rapides et les scores de Tony Hawk, la progression d’un combattant dans Dragon Ball, ou l’exploration sous tension d’Amnesia. Ce sont trois engagements très différents, sans qu’il soit nécessaire de tout installer dès le premier jour.

Ajouter à la bibliothèque avant de télécharger

L’assistance française PlayStation explique que les jeux mensuels restent accessibles sans frais supplémentaires pendant la durée de l’abonnement. Sur PS5, le chemin passe par PlayStation Plus, puis Avantages > Jeux mensuels. Sur PS4, la rubrique Jeux mensuels permet de sélectionner Ajouter à la bibliothèque, puis de télécharger.

L’opération importante est de réclamer les jeux pendant leur fenêtre d’ajout. Un téléchargement immédiat de chacun n’est pas indispensable pour choisir plus tard lequel essayer. Sony indique par ailleurs que les sélections peuvent varier selon les régions : la rubrique du compte français fait foi pour l’accès effectif.

Avant décembre, une autre échéance approche : les jeux mensuels de novembre — Dead Island 2, Tomb Raider IV–VI Remastered et Monster Train 2 — peuvent encore être ajoutés jusqu’au 30 novembre. Pour les abonnés qui ne les ont pas réclamés, c’est cette date qui arrive en premier.