À 64,99 €, les versions Switch et Switch 2 du Nouveau Monde à vapeur sont distinctes. LEVEL5 confirme l’absence de mise à niveau et les conditions du bonus musical.

Le nouveau Layton ouvre ses précommandes, mais attention au choix de votre Switch

Précommander le prochain Professeur Layton sur Switch demande de choisir sa version avec soin. La copie Nintendo Switch ne pourra pas être mise à niveau vers la version Switch 2, confirme LEVEL5. Les précommandes numériques du Nouveau Monde à vapeur sont ouvertes pour les deux consoles, à 64,99 €, avec une sélection musicale en bonus sous conditions.

Deux versions, sans passerelle de mise à niveau

La fiche produit officielle française est explicite : l’édition Switch 2 ne fonctionne pas sur la première Switch. À l’inverse, jouer à l’édition Switch sur Switch 2 conserve les fonctions et performances de l’ancienne version. Changer de console ne la transforme donc pas en édition Switch 2.

Ce n’est pas un détail réservé aux collectionneurs. Si vous possédez déjà la nouvelle console, la version choisie détermine celle que vous utiliserez. Si vous comptez passer de l’ancienne à la nouvelle, il ne faut pas inclure dans votre achat une future amélioration que LEVEL5 ne propose pas.

Le même prix affiché pour les éditions numériques ne signifie pas qu’elles donnent accès aux mêmes exécutables ou aux mêmes machines. Avant de confirmer, le nom de la plateforme sur la fiche d’achat importe autant que le titre du jeu.

Une nouvelle enquête, un an après Le Destin perdu

La présentation française du jeu, enrichie le 19 novembre, situe l’aventure un an après Professeur Layton et le Destin perdu. Une lettre de Luke conduit Layton à Steam Bison, une ville américaine transformée par les machines à vapeur. L’enlèvement d’une héritière par un cow-boy fantôme et l’apparition d’un gang de zombies lancent les deux héros dans de nouvelles énigmes.

Il s’agit donc d’un nouvel épisode, et non d’une simple compilation de puzzles des jeux DS. Le site confirme les voix françaises de Martial Le Minoux pour Layton et de Marie Zidi pour Luke. Les énigmes sont conçues avec QuizKnock ; Joe Hisaishi et Lilas Ikuta participent au thème musical.

LEVEL5 liste aussi des versions PS5 et Steam. La date commune affichée par l’éditeur est le 10 décembre 2026, fuseau japonais ; l’horaire de disponibilité sur un compte français doit être vérifié sur le magasin de la plateforme choisie.

La bande-annonce officielle publiée par Nintendo UK présente Steam Bison et plusieurs formes d’énigmes interactives : tracer des lignes, actionner des interrupteurs et débloquer des mécanismes. Elle donne un aperçu du jeu, sans servir de comparatif de performances entre les deux consoles.

Onze morceaux en bonus, accessibles dans le jeu

La précommande numérique comprend une sélection de onze musiques de la série, utilisable en jeu. Le délai officiel français se termine le 9 décembre à 15 h 59, heure de Paris. L’ouverture est indiquée au 18 novembre pour les versions Nintendo et au 11 novembre pour PS5 et Steam, en heure de Paris.

Recevoir le bonus nécessite une connexion internet et le compte de la plateforme ; aucun abonnement Nintendo Switch Online ou PlayStation Plus n’est demandé. LEVEL5 précise aussi que ce contenu pourra être vendu ou distribué plus tard : il ne faut pas le présenter comme définitivement exclusif aux précommandes.

Enfin, la sauvegarde multiplateforme ne transporte pas automatiquement ce droit musical. Si vous achetez le jeu sur plusieurs supports, la sélection n’est utilisable que sur ceux où vous disposez également du bonus. Un fichier de sauvegarde partagé et un contenu acquis sur un magasin restent deux choses différentes.