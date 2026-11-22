Pandarbare aurait pu figurer parmi les combattants de Pokkén Tournament. Katsuhiro Harada explique avoir voulu intégrer ce Pokémon de type Combat et Ténèbres. Son souhait n’a pas abouti : cela ne constitue ni l’annonce d’un nouveau contenu, ni la confirmation d’un personnage terminé puis supprimé.

Un Pokémon qui évoquait déjà un combattant

Dans les propos de Harada sur le choix des combattants, le producteur rapproche l’allure de Pandarbare d’un uniforme scolaire japonais de type gakuran. Le détail éclaire son intérêt pour le personnage : une silhouette et une attitude capables de trouver leur place dans un jeu de combat, au-delà de sa seule puissance dans les jeux Pokémon.

Pandarbare, appelé Pangoro en anglais, appartient à la sixième génération. Son double type Combat et Ténèbres rend l’idée facile à comprendre. Cela ne permet cependant pas de reconstituer un éventuel arsenal de coups : Harada ne dévoile pas ici de liste de techniques, de vidéo de prototype ou de version jouable.

Pourquoi le souhait d’un producteur ne suffit pas

Le choix du casting devait tenir compte du fonctionnement des combats et des demandes de The Pokémon Company. La déclaration explique une préférence restée sans suite, mais ne donne pas de raison précise à l’absence de Pandarbare. Présenter ce Pokémon comme « interdit » ou comme un combattant annulé irait au-delà des informations disponibles.

Ce qui intéresse le joueur, c’est aussi ce que cette sélection implique : un roster n’est pas simplement une liste des Pokémon les plus populaires ou les plus naturellement associés au corps-à-corps. Il doit permettre des approches différentes. Sans présentation d’un personnage en fonctionnement, son intérêt potentiel reste une idée de conception, pas une occasion manquée que l’on pourrait mesurer manette en main.

Harada n’était pas non plus à l’origine de toutes les idées

Les autres souvenirs de développement rapportés avec cette discussion apportent un éclairage sur le système de phases. Harada explique que la transition entre les phases ne venait pas de lui, mais de l’équipe menée par Haruki Suzaki. Il envisageait initialement une approche davantage tournée vers les amateurs de jeux de combat exigeants.

Cette distinction évite d’attribuer l’ensemble du jeu à un seul nom. Pokkén cherche à faire coexister des personnages et des attaques très différents, dans un format accessible à un public qui ne maîtrise pas forcément les habitudes d’un jeu de combat traditionnel.

Ce que cette révélation change pour les joueurs aujourd’hui

Elle apporte une anecdote sur la construction du casting, pas une modification du jeu disponible. Pokkén est arrivé en arcade en 2015, sur Wii U en 2016 puis sur Switch avec la version DX en 2017. Harada cite notamment Pikachu et Lucario parmi les personnages qu’il jouait, ainsi qu’Archéduc dans DX.

Il faut donc lire ce retour comme un regard sur les coulisses. Rien, dans ces déclarations, n’annonce Pandarbare en téléchargement, une suite ou une nouvelle édition. Pour les joueurs qui auraient aimé le retrouver, la réponse est frustrante mais claire : Harada partage leur intérêt pour ce Pokémon, sans annoncer qu’il deviendra jouable.