Un défaut de dorure pousse PSA à suspendre la notation des Mega Hyper Rare anglaises. Les notes déjà attribuées restent inchangées.

PSA suspend la notation des cartes Pokémon Mega Hyper Rare en anglais depuis le 25 novembre. Leur dorure peut se dégrader avec le temps, même sous protection. Dans son communiqué officiel, PSA distingue ces cartes des versions japonaises, toujours acceptées. La décision ne permet pas de conclure à une suspension des cartes françaises.

Les neuf références citées par PSA

Extension anglaise Carte et numéro Mega Evolution Mega Gardevoir ex 187/132 ; Mega Lucario ex 188/132 Phantasmal Flames Mega Charizard X ex 130/094 Ascended Heroes Mega Charizard Y ex 294/217 ; Mega Dragonite ex 295/217 Perfect Order Mega Zygarde ex 124/088 Chaos Rising Mega Greninja ex 122/086 Pitch Black Mega Darkrai ex 120/084 Delta Reign Mega Rayquaza ex 141/103

Que deviennent les cartes déjà envoyées ?

Les exemplaires en cours de traitement ou en transit reviennent sans note et sans frais de notation. Les notes existantes restent inchangées, mais une nouvelle expertise ou un changement de boîtier impose un examen de l’état actuel. La garantie PSA ne couvre pas cette dégradation de fabrication. Tous les exemplaires ne présentent pas de défaut visible.

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